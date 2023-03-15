未来可期，中国迈向高质量发展新征程丨两会·世界观

中新网北京3月14日电 2023年3月13日，全国两会完成各项议程，圆满落下帷幕。连日来，国际社会密切关注两会期间的热点议题和重要决议，认为这将为中国指明新的方向，也将对世界产生重大影响。中国正迈出坚定步伐，开放的大门越开越大，高质量发展新征程“未来可期”。

推动高质量发展

中国“未来可期”

3月13日上午9时，十四届全国人大一次会议在人民大会堂举行闭幕会。闭幕会后，中国国务院总理李强出席记者会并回答中外记者提问，引发外媒关注。

日本《朝日新闻》报道两会闭幕，并关注到十四届全国人大一次会议表决通过了关于政府工作报告的决议，报告将2023年经济增长目标设为约5%。

德国之声、俄罗斯卫星通讯社等则注意到，李强在记者会上谈到了就业、人口、物价等热点问题，对中国经济的前景用“长风破浪，未来可期”八个字来概括，“他对中国经济的前景充满信心”。

路透社关注到中国鼓励民营企业发展，报道援引李强的话表示，民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大。中国将为各类市场主体创造公平竞争的环境，进一步支持民营企业发展壮大。

新加坡《海峡时报》援引新加坡国立大学商学院治理与可持续发展中心主任卢耀群的话称，中国表示将为民营企业提供更好的营商环境，这有助于“进一步加强民营企业在中国国家经济中一贯的作用。”

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道称，中国表示将在高质量发展上取得新进步。这体现了中国仍关注除了增长本身之外的其他优先事项，包括推动发展科技和绿色产业等。

“大门会越开越大”

让世界共享发展机遇

2023年正值改革开放45周年，“吃改革饭、走开放路”，坚定不移深化改革开放，是本届两会透露出的另一重要信号。

香港《南华早报》报道称，改革开放发展了中国，也影响了世界。报道援引李强的话说，“中国开放的大门会越开越大、环境会越来越好、服务会越来越优。开放的中国欢迎大家来投资兴业。”

韩国SBS电视台也关注到这一点。该媒体提到，中国强调坚定不移深化改革开放，在具体政策措施上，包括稳增长、稳就业、稳物价，着力实现高质量发展。

新加坡《联合早报》称，改革开放是决定当代中国命运的关键一招，并引述“要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，在深化改革开放中不断增强发展的动力和活力”的重要表述。

巴西《论坛》杂志网站发表评论文章称，中国始终秉承任何人和国家都不可能孤立发展的理念，倡导开放型经济，推动更加平衡、包容、可持续的增长，让世界共享发展机遇。

巴基斯坦《国家报》指出，两会是中国取得全面成功的关键，全国人大代表提出的有关建议和政协委员提案对社会民生及全球发展产生积极影响。这些未来的工作规划，既为中国指明新的方向，也将对世界产生重大影响。