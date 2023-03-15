国际舆论聚焦两会 三大“热词”解读中国式发展道路

中新社北京3月14日电 十四届全国人大一次会议13日在北京闭幕。国际舆论高度关注中国全国两会，聚焦经济增长、科技创新、中国式现代化等“热词”，解读中国式发展道路。

经济增长目标传递积极信号

英国广播公司网站报道称，中国本年度经济增长目标传递出两个信号。第一个信号是：复苏开启，回归常态。第二个信号是：监管不放松，刺激不盲目。该报道还援引中国国家发展和改革委员会官员的表态称，5%左右的预期目标符合经济运行走势，符合经济发展规律，也有利于引导各方面更加注重提高经济发展质量和效益。

巴基斯坦时政杂志《地球村》网站发表文章称，中国经济今年的预期目标是实现5%左右的增长，在全球经济面临衰退的大背景下，中国将在稳定世界经济方面发挥关键作用，助力许多陷入困境的国家恢复经济稳定。

以科技自强创新应对竞争

新加坡《联合早报》报道称，中国决心推动“制造”向“智造”的转变，加快重点制造领域的数码化与智能化发展。文章指出，面对急剧恶化的外部环境，中国唯有在高科技上自力更生才能突破封锁，建立可持续发展基业，因此建设现代产业体系是新一届政府重中之重的任务。

俄罗斯卫星通讯社此前也援引分析人士观点称，过去十年，中国经济取得了长足进步，未来中国可能会加强自主创新以面对激烈的科技竞争。

欧洲《现代外交》网站刊发专家文章称，中国每年3月举行的全国两会是“世界了解中国的重要机会，也是中国向世界展示自己的重大时刻”。文章称，今年两会上，中国要向世界传达的重要信息就包括，中国正在加快建设工业化强国的步伐，发展能够从5G网络和互联网技术中受益的产业，以及新能源汽车和新材料等。

中国式现代化为世界发展贡献中国方案

俄中友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基在2023年中国两会“北京—莫斯科”视频连线活动中指出，中国式现代化是中国给人类社会发展提供的一种新选择。中国坚持平等相待，旨在实现合作共赢、共同发展。中国式现代化为致力于实现现代化的国家，尤其是发展中国家探索出了一条新路。它不仅有利于中国的发展，也有利于世界各国的共同发展。

巴西《论坛杂志》网站刊登专家文章指出，中国式现代化遵循以人为本的理念。与注重资本积累的西方现代化逻辑相比，中国式现代化的本质要求包括实现高质量发展和全体人民共同富裕。

尼日利亚主流媒体《抨击报》(The Punch)刊文指出，中国政治制度的力量和吸引力在于任何国家都可以依据自己独特的历史与现实，找出一条独特的现代化发展道路。