弗拉基米尔·普京

很高兴能够在中华人民共和国主席习近平对俄罗斯进行国事访问前夕，在世界最大、最有权威的报纸之一发表文章向友好中国人民致意。此访意义重大，再次证明俄中伙伴关系具有特殊性，始终建立在互信、尊重彼此主权和利益的基础上。

我们对即将举行的会谈寄予厚望。毫无疑问，此次会谈将为双边各方面协作注入新的强大动力。对我而言，这也是与我的老朋友见面的良好机会，我们的关系尤为亲切。

我和习近平同志相识是在2010年3月，当时他率领中方高级代表团访问莫斯科。我们的首次会晤十分务实，却又坦诚友好。这种交流风格我本人很中意。我知道，在中国，人们很重视友谊和人与人之间的关系。智者孔子都说过：“有朋自远方来，不亦乐乎？”我们俄罗斯人也高度珍惜这些品质，对我们来说，真正的朋友就像亲兄弟一样。这一点，咱们两国人民很相似。

三年过后，也是在3月，我们再次在我国首都见面。俄罗斯是习近平主席就任国家主席后出访的首个国家。那次会谈为未来好几年的俄中关系定调，预示两国良好合作势头，显著展现了俄中关系的特殊性，为俄中关系加速稳步发展指明了方向。

又过去了十年。拿两国的历史来衡量，十年只不过是个瞬间，而两国是由数百年的睦邻与合作的传统相连在一起的。十年来，世界变化很大，不好的变化也不少，但最主要的东西还是没有改变，那就是坚实的俄中友谊继续不断加强，造福惠及两国和两国人民。两国关系进展令人惊叹，达到了有史以来最高水平并继续巩固旺盛。从质量角度来看，这种关系超越冷战时期的军事政治联盟，也没有领导者和追随者，没有任何界限或禁区。两国政治对话是极为信任的，是一种全面的新时代战略协作。我与习近平主席会见会谈40次，总会找出时间和机会在各种正式场合或以“不打领带”的非正式方式进行交流。

我们优先方向之一是经贸合作伙伴关系。十年来，到2022年，本已相当大的双边贸易额翻了一番，达到1850亿美元，创了新高。我们有充分的理由相信，我曾同习近平主席设定将贸易额提高到2000亿美元的目标将于今年实现，而不是2024年。重要的是，两国在双边贸易中的本币结算份额日益增多，这使我们的关系变得更加自主。

两国的联合长期计划与项目进一步顺利落实。例如，俄中“西伯利亚力量”天然气管道项目就其规模而言，可毫不夸张地被称为“世纪交易”。俄罗斯向中国供应的石油和煤炭总量大幅度增长。俄罗斯专家在中国参与建设新的核电站机组，中国企业积极参与俄境内液化天然气项目，两国工农业合作日益巩固。我们共同探索太空并开发新技术。

俄罗斯和中国是拥有古代传统和丰富文化遗产的强国。目前，当所有限制人员往来的防疫措施已被解除，应尽快推进人文和旅游交流，夯实俄中伙伴关系的社会基础。为此，两国之间举行主题年活动发挥独特作用。例如，2022年和2023年的主题是俄中公民极其感兴趣的体育合作。

与一些图谋得到霸权地位和分裂全球和谐的国家不同，俄罗斯和中国，不论是从直接意义，还是从引申意义而言，都是“搭建桥梁”的国家。比如，去年两国边境地区以跨越久已成为“友谊之河”的阿穆尔河（黑龙江）的两座大桥相连接。在大风大浪的世界我们就国际问题保持密切合作，肩并肩，像湍流中的岩石一样矗立，切实协调外交政策，应对共同的威胁和当代挑战。两国积极推动上海合作组织、金砖国家等多边民主机构的发展，而这些机构正在变得更加权威、更有影响力，迎来更多的伙伴和朋友们。欧亚经济联盟和共建“一带一路”对接工作也为此发挥作用。

俄中两国跟其他志同道合的国家不断主张在国际法的基础上构建更加公正的多极化世界秩序，而不是在满足“黄金十亿人”需求的某种规则基础上。俄罗斯和中国始终致力于建立平等、开放、包容、不针对第三国的地区和全球安全体系。在此，我们赞赏中国全球安全倡议发挥的建设性作用，这与俄罗斯在这一领域的立场相契合。

我们看到，目前外部地缘政治格局面临巨大的变化。“集体西方”越来越绝望地挣扎坚持旧的教条及其不断失去的统治地位，甚至把一些国家和民族的命运当作“赌注”。美国对俄罗斯和中国采取双重遏制政策，企图遏制任何不屈服美国指令的国家，愈加横行。国际安全和合作的架构正被拆除。俄罗斯已经被宣布为“迫切的威胁”，而中国被称为“战略竞争对手”。

我们感谢中华人民共和国对乌克兰问题采取平衡的态度，理解其历史背景和真实的原因。我们欢迎中国愿意在解决危机方面发挥建设性的作用。跟我们的中国朋友一样，俄罗斯也主张严格遵守联合国宪章，尊重国际法准则，包括人道主义法。我们坚持安全不可分割的原则，而北约正在公然违反该原则。我们对能够破坏全球核安全的不负责任、简直是危险的行径深表关切。非法的单边制裁不可接受，必须取消。

俄罗斯对以政治外交方式解决乌克兰危机保持开放的态度。然而，早在2022年4月，和谈并不是由我们停止的。和平进程的未来完全取决于是否有人愿意认真进行对话，这种对话也应考虑到当前的地缘政治现实。遗憾的是，向俄罗斯提出最后通牒式的要求，只能说明有人与这种现实脱离并对寻求摆脱当前局势的方法不感兴趣。

再者，西方挑起乌克兰危机，不断火上浇油，是当今最引人注目的，但绝不是唯一的试图保留在国际上的主导地位和单极世界秩序的表现。有目共睹，北约正试图将其活动扩大到全球范围，着眼于渗透亚太地区，有些势力谋划将泛欧亚共同空间分裂成排他性小圈子和军事集团，旨在遏制我们两国的发展，侵犯我们两国的利益。但这些企图不会得逞。

俄中关系事实上就是当今地区乃至全球稳定的基石，促进经济增长，并成为国际事务中积极议程的保障。这种关系是大国之间和谐与创造性合作的典范。

我坚信，基于两国人民的战略抉择的俄中友谊和伙伴关系将继续增长强盛，使俄罗斯和中国幸福繁荣。毫无疑问，中国国家主席此次访问一定有助于这一点。

（作者为俄罗斯联邦总统）

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 03 版）

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