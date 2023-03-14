人民网东京3月14日电 （孙璐、叶习民、滕雪、许可）13日，为进一步推动广西与日本企业的经贸交流合作，由广西壮族自治区商务厅主办、在日中国企业协会承办、日本贸易振兴机构广州代表处以及人民网日本株式会社作为支持单位的“中国广西壮族自治区开放型园区推介会”在日本东京两国第一酒店举行，包括80多家广西与日本企业、投资机构、渠道伙伴以及中日主流媒体在内的120余人参会，共话合作发展。

广西壮族自治区开放型园区赴日推介会现场。人民网 滕雪摄

中国驻日本大使馆经济商务公使代表申宇、日本国际贸易促进协会理事长笠井爚雄、中国（广西）自由贸易试验区工作办公室专职副主任白岚、广西经贸代表团副团长罗成、在日中国企业协会会长王家驯、日本贸易振兴机构海外地域战略主管日向裕弥分别致辞或向与会者进行了广西开放型园区投资机遇分享、平果铝产业的发展情况介绍。会议由广西壮族自治区梧州市万秀区区委书记黄来焕主持。推介会上，广西与日本企业在新能源、再生金属、健康食品等领域达成近50亿元人民币合作订单。

广西与日本经济界分享四大发展机遇

中国（广西）自由贸易试验区工作办公室专职副主任白岚做主题推介时，向日本经济产业界分享了广西的四大发展机遇。

中国（广西）自由贸易试验区工作办公室专职副主任白岚做主题推介。人民网 滕雪摄

在加快构建跨境产业链、供应链带来的商机方面，白岚指出，广西是中国唯一与东盟陆海相邻的省区，是连接中国与东盟的国际大通道、交流大桥梁、合作大平台。当前，广西正依托各类开发开放平台，投资发展跨境制造、跨境物流、跨境贸易、向海经济等领域，期待与日方密切合作，推动双方产业链深度融合。

围绕加快打造西部陆海新通道带来的商机方面，白岚表示，广西背靠中国大西南，毗邻粤港澳，通衢东南亚，是中国唯一与东盟陆海相邻的省区，是西南地区最便捷的出海通道，是西部陆海新通道陆海交汇门户。广西希望与日本企业在基础设施、商贸服务、园区开发等方面深化合作，积极发展空港、冷链、电商等新业态。

就加快推动产业振兴带来的商机方面，白岚指出，广西各经开区产业特色突出、配套体系完整，是广西承接产业转移的重要载体。广西发展潜力巨大，希望与日本企业在制糖、木材加工、新能源及智能汽车等方面开展投资与合作。

谈及加快推动绿色发展带来的商机方面，白岚推介到，广西拥有十分丰富的自然资源优势，农业资源独具特色，自然风光秀丽动人，希望与日方携手共建国家级、世界级旅游景区、康养胜地。

白岚在会后接受人民网采访时表示，2022年，包括中国、日本在内的15个成员国签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，广西愿充分把握RCEP实施机遇，与各企业共同扩大贸易与投资合作，共同加强面向东盟的跨境产业链、供应链合作。

各界点赞广西区位优势 经贸合作基础扎实

中国驻日本大使馆经济商务公使代表申宇致辞。人民网 滕雪摄

中国驻日本大使馆经济商务公使代表申宇致辞时指出，去年是中日邦交正常化50周年，今年又迎来了中日和平友好条约缔结45周年，这是中日关系承前启后、继往开来的重要历史节点。近年来，广西与日本在经贸、农业、文化等领域交流日益频繁。2022年广西与日本贸易额达到人民币82.4亿元，其中广西对日本出口同比增长108.9%。至2022年底，日本累计在广西投资设立企业84家，合同外资额约2.67亿美元，实际利用外资额约1.25亿美元。他强调，广西与日本的经贸合作基础扎实，依然有很大的增长潜力，尤其是近年来广西加快推进自贸试验区、经济技术开发区等重要开放平台建设，自贸试验区、经济技术开发区将成为推动广西与日本贸易投资发展的新的重要集聚区。希望日本的企业家朋友们通过本次活动，更好地认识广西、了解广西，发掘出更多的商机，共同推动双方在特色农产品深加工、新能源及汽车制造、电子信息、节能环保等领域合作，实现优势互补。

日本国际贸易促进协会理事长笠井爚雄致辞。人民网 滕雪摄

日本国际贸易促进协会理事长笠井爚雄致辞时谈到，在国际形势动荡，世界经济发展也受到巨大影响的局面下，中日经济合作愈发显得重要。他指出，广西发挥着连接中国与东盟各国的重要作用，北部湾作为“海上丝绸之路”的起点受到关注，期待通过加强广西与日本的交流，进一步深化中国、日本、东盟的经济合作，使《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）能够发挥更大的作用。

广西经贸代表团副团长罗成介绍平果市的铝业发展情况。人民网 滕雪摄

广西经贸代表团副团长、广西壮族自治区平果市委书记罗成重点介绍了平果市的铝业发展情况。他表示，平果位于中国西南部，是连接粤港澳大湾区、东盟十国、RCEP成员国的重要节点城市，地理位置优越，拥有丰富的铝土矿资源。平果和日本涉铝企业在很多方面都高度契合，合作潜力巨大，希望能够与日本企业寻求合作，取长补短，互利共赢。

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 滕雪摄

在日中国企业协会会长王家驯、日本贸易振兴机构海外地域战略主管日向裕弥也分别作为嘉宾致辞。王家驯指出，今年是中日和平友好条约缔结45周年， 值此时机，广西壮族自治区代表团访问日本，对于增强了解互信、精诚合作，打造西南中南地区的开放发展新格局，发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势，建设西南、中南、西北、北海出口，面向东盟的国际海陆贸易新通道，形成21世纪海上丝绸之路经济带，将有重要的促进作用和意义。今后，在日中企协将一如既往地与广西同心协力，为创造大美广西及经济贸易友好交流做好积极努力。

日向裕弥表示，广西发挥连接中国和东盟地区的地理优势，创建了自由贸易试验区，希望日本企业能够通过此次说明会，更加充分地了解广西，利用好广西的相关政策，扩大与中国及东盟各国的经济贸易合作。日本贸易振兴机构今后将继续与广西壮族自治区政府一起，为中日两国企业提供多元化的支持和帮助。

日本贸易振兴机构海外地域战略主管日向裕弥致辞。人民网 滕雪摄

主题推介之后，三家广西企业与三家日本企业签署了合作项目协议。其中，平果金通投资集团有限公司与日本大林金属株式会社达成再生铝采购贸易采购合作订单；广西大生新能源科技有限公司与冨樫興業株式会社签订合作订单；南方黑芝麻集团股份有限公司与日本格赛德有限公司达成合作协议。中日企业在推介会现场进行了积极有益地互动交流。

三家广西企业与三家日本企业签署了合作项目协议。人民网 滕雪摄

广西经贸代表团与日本国际贸易促进协会进行现场交流。人民网 滕雪摄

同时，广西农垦、南方黑芝麻糊、梧州双钱实业、北流仲礼瓷业等广西企业也亮相本次推介会，与日本企业就品牌创建、产业合作、食品工艺方面进行交流，推动广西老字号品牌焕发新魅力。

广西农垦等企业亮相本次推介会，推动广西老字号品牌焕发新魅力。人民网 滕雪摄

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