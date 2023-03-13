世界看两会丨国际人士：中国经济发展将为全球贡献力量

全国两会的召开，受到国际社会的高度关注。国际人士聚焦中国经济，认为中国的经济发展将为地区繁荣以及全球经济复苏贡献力量。

多国人士表示，中国的经济发展是以人民为中心的，中国的发展经验值得借鉴。

加拿大魁北克共产党书记 阿德里安·威尔士：这（两会）是一个非常民主的过程，有针对经济的计划，有远期目标，当选的人大代表对这一目标进行讨论。（中国认为）我们需要增长，我们的经济必须增长，因为人民（的需求）在增长，但我们需要以可持续的方式增长，以一种为人民服务的方式增长，中国按照人民的意愿发展经济，这对世界来说是一种鼓舞。

南非国民议会副议长 策诺利：作为一个大国，中国成功消除了绝对贫困。放眼全世界，这是国家治理的一个优秀范例，不仅是因为中国取得的成就，更重要的是中国是如何实现的，这对其他国家的政党和政府有借鉴意义。

多国人士指出，中国在发展自身经济的同时，还提出“一带一路”倡议，为其他国家发展提供了机遇。

阿拉伯-中国友好协会联合会秘书长 阿里·优素福：从发展中国家的角度来看，习近平主席的最伟大成就之一就是他提出的真诚务实、互利共赢的“一带一路”倡议。我们对这个倡议应该高度赞赏，因为它解决了地区国家经济发展中面临的很多问题，关乎这些国家人民的福祉。

日本筑波大学名誉教授 进藤荣一：我认为“一带一路”倡议将使欧洲市场与中国市场的关系更加紧密，更加深入人心。此外，中东地区作为连接欧亚大陆的枢纽与中国的经贸合作也在不断加深。

（来源：央视新闻客户端）