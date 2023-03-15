两会世界眼｜团结奋斗推进强国建设　凝心聚力共襄复兴伟业——习近平主席在十四届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话让海外华侨华人信心倍增

新华社北京3月14日电 题：团结奋斗推进强国建设 凝心聚力共襄复兴伟业——习近平主席在十四届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话让海外华侨华人信心倍增

新华社记者

3月13日，第十四届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂闭幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在闭幕会上发表重要讲话。

坚守人民立场、坚定历史自信、彰显使命担当、指引前进方向，习近平主席重要讲话让身在海外的华侨华人信心倍增。他们纷纷表示，强国建设、民族复兴的宏伟目标催人奋进，海外中华儿女要凝聚智慧和力量，充分发挥身在海外的优势，做好中国与世界各国之间的桥梁纽带，为书写全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的绚丽篇章添砖加瓦、增光添彩。

凝聚强国建设、民族复兴的磅礴力量

“即使身处地球另一端，巴西华侨华人也能感受到祖国发展脉动强劲、辐射八方，听得到中国声音传播四海、回响铿锵！”巴西华人协会副会长王璟杨在收看了习近平主席的重要讲话后感慨道，过去十年间，中国各领域发展取得历史性成就，令海外华侨华人信心倍增，“相信踏上新征程的祖国一定能再创新的辉煌”。

在位于肯尼亚首都内罗毕的东部非洲中国总商会暨东部非洲中国和平统一促进会总部，当地华侨华人齐聚一堂收看学习习近平主席的重要讲话。“大家最大的感受就是振奋人心！”该组织副主席陈顺祥表示，海外华侨华人要利用好各自所长，为实现中华民族伟大复兴的光荣梦想添砖加瓦。

“习近平主席的讲话高屋建瓴，体现了一位大国领袖对人民的赤子之心和致力于民族复兴的使命担当，令海外华侨华人对祖国未来发展更加充满信心。”格鲁吉亚中资企业商会秘书长于桦说，以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，是中国人民未来不断由胜利走向胜利的根本保证，“作为身在海外的中国人，我们一定要为强国建设、民族复兴贡献力量”。

西日本新华侨华人联合会会长胡士云表示，在开启新征程的重要时刻，习近平主席掌舵领航，正是中国人民的信心之源、胜利之本。“相信中国人民将按照中共二十大擘画的发展蓝图阔步前行，继续闯过一个个急流险滩，实现中华民族的伟大复兴。”

“习近平主席的讲话让我们对祖国未来发展充满信心和希望。”委内瑞拉全国华侨华人联合总会副主席伍思雄坚信，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国人民一定能实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。

“习近平主席的重要讲话为中国今后的发展描绘出清晰的蓝图。”美国纽约华人社团联席会执行主席陈梅表示，中国把推动高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，提出加快实现高水平科技自立自强，“相信中国将沿着正确发展道路夺取新的更大胜利”。

激励海外中华儿女踔厉奋发、勇毅前行

海外华侨华人表示，习近平主席的讲话为在新征程上谱写中国式现代化新篇章指明方向，激发全体中华儿女的积极性、主动性、创造性。

澳大利亚首都地区中国和平统一促进会会长陈蔚东说：“习近平主席的讲话为我们明确了新的奋斗征程上明确而坚定的目标，我们将为加快推进中国式现代化建设作出我们这一代人的应有贡献！让全世界看到一个更加自信自强、高质量发展的中国。”

韩国大邱庆北华侨华人联合会会长肖娟说：“习近平主席的讲话明确了我们未来的拼搏方向，激励海外华侨华人继续为祖国发展添砖加瓦。”

在巴西从事节能灯贸易的巴西华人协会副会长王璟杨对习近平主席在讲话中指出的“推动经济社会发展绿色化、低碳化”颇有感触。“踏上新征程的中国将会让世界继续刮目相看。”王璟杨说，习近平主席对高质量发展和新发展理念的论述进一步增强了他在环保能源领域不断开拓的信心，未来将用更多“中国制造”高质量产品助力巴西可持续发展。

“听到习近平主席在讲话中强调，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，我感到心潮澎湃！”毛里求斯中国和平统一促进会会长林海岩说，祖国完全统一是全体中华儿女的梦想。“我坚信祖国统一大业一定能够实现，我们也将为此继续贡献自己的力量！”

传递惠及世界、合作共赢的正能量

今日之中国，与世界深度融合。习近平主席的讲话再次传递了中国继续携手各国共同发展、创造更加美好未来的诚意和决心。

“中国积极推动构建人类命运共同体，以自身发展惠及世界，祖国的发展变化让身在海外的中华儿女为之骄傲。”俄中文化交流协会圣彼得堡分会会长乔翔鹏说：“侨者桥也，我们将发挥融通中外的优势，为中外沟通搭建桥梁，让更多外国友人了解中华文化、爱上中国。”

“中国扎实推进高水平对外开放，积极参与全球治理体系改革和建设，落实全球发展倡议和全球安全倡议……这些都将为各国发展带来更多新机遇、为世界和平注入更多确定性和稳定性。”菲律宾时事评论员张兴万说，“我将继续发挥职业特长，向菲律宾民众讲好中国发展故事和中菲合作故事，展现中国推动构建人类命运共同体、与世界共促繁荣发展的大国胸襟。”

中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。

“我们要继续促进中美民间交流，加强文化交流、经济交流。”美国大芝加哥地区中国和平统一促进会会长李红卫说：“海外华侨华人将继续团结一心、不懈努力，做好中外之间沟通交流的桥梁。”

今年，英国华侨华人社团新华联谊会联合英国索尔福德市政府和英国龙舟竞赛协会将共同举办2023全英中华端午龙舟会。新华联谊会会长杨汉新希望借助这种形式，传播好中国声音。“我们海外华人要利用自身优势做好两件事。一是以国际视野，促进国际交流合作；二是以对当地社会的深入了解和影响力，促进民间友好。”

“作为身在海外的中华儿女，我们要身体力行成为民间外交的友好使者。”赞比亚华侨华人总会会长张键说，华侨华人是海外代表中国形象的一个重要群体，应积极参与当地社会和经济建设，努力拓展中外交流合作渠道和平台，以中华文明兼容并蓄的智慧和格局，做好中国与世界沟通的桥梁，为世界和平发展传递正能量，为推动构建人类命运共同体贡献力量。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：何毅、王雅楠、杨威）