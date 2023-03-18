新华社北京3月17日电 （记者马卓言、许可）应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。外交部发言人汪文斌17日在例行记者会上表示，习近平主席即将对俄罗斯进行的国事访问，将是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅。

汪文斌说，近年来，习近平主席同普京总统保持密切往来，擘画引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续健康稳定发展，成功走出了一条大国战略互信、邻里友好合作的相处之道，树立了国际关系的新范式。

他表示，习近平主席此次对俄罗斯进行国事访问，将同普京总统就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，促进两国战略协作与务实合作，为双边关系发展注入新的动力。

“当前，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。作为联合国安理会常任理事国和重要大国，中俄关系的意义和影响远远超出双边范畴。”汪文斌说，习近平主席即将对俄罗斯进行的国事访问将是一次友谊之旅，进一步加深中俄两国的相互信任、相互理解，夯实两国人民世代友好的政治基础和民意基础。

汪文斌表示，习近平主席访俄将是一次合作之旅，推进双边各领域互利合作，深化“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作，助力两国实现各自发展振兴目标。

“习近平主席访俄将是一次和平之旅。双方将在不结盟、不对抗、不针对第三方原则基础上，践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，构建多极世界格局，完善全球治理，为世界发展进步作出贡献。”

他说，中方将秉持在乌克兰危机问题上的客观公正立场，为劝和促谈发挥建设性作用。

“维护世界和平、促进共同发展是中国外交政策的宗旨。”汪文斌说，在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。

汪文斌说，不久前发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，重申了习近平主席此前提出的“四个共同”“四个应该”和“三点思考”的核心思想，集中体现了中方在乌克兰问题上的客观公正立场。“中方的主张归结为一句话，就是劝和促谈。”

“我们始终认为，政治对话是解决冲突争端的唯一出路，拱火递刀、单边制裁、极限施压只会激化矛盾、加剧紧张，不符合世界上大多数国家的利益和期待。”汪文斌表示，中方将秉持在乌克兰危机等国际地区热点问题上的客观公正立场，继续为政治解决危机发挥建设性作用。

近期，部分媒体报道称中国向俄罗斯“提供军援”及军民两用物项，并助俄系统性规避制裁。在回答“中俄元首会晤是否会涉及中方向俄方提供各类援助问题”的提问时，汪文斌表示，中方历来在平等互利基础上同包括俄罗斯在内的世界各国开展正常的经贸合作。“中俄之间的合作正大光明，坦坦荡荡，为的是造福两国人民，促进世界发展，不受任何第三方干扰和胁迫。”

汪文斌重申，在军品出口方面，中方一向采取慎重、负责态度，一贯依法依规对两用物项出口进行管制。“同时，我们一贯反对没有国际法依据、未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖。中方的立场和做法一以贯之，同一些国家在军售问题上搞双重标准、在乌克兰危机中拱火浇油的做法形成鲜明对照。”

“中俄作为最大邻国和主要新兴市场国家，两国合作韧性强、潜力足、空间大。”汪文斌表示，中俄一贯本着相互尊重、互利共赢原则，不断深化和扩大各领域务实合作，这符合两国和两国人民的根本利益。

“我们将加快推进高质量发展，扩大高水平对外开放，构建新发展格局。相信这将给包括俄罗斯在内的世界各国提供新的机遇。”汪文斌说。

汪文斌表示，习近平主席访俄期间，两国元首将围绕共同关心的务实合作问题深入交换意见。双方将继续按照相互尊重、互利共赢原则，扎实推进“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接合作，共同维护产业链供应链稳定畅通，加强双方各层级交流，夯实两国关系的友好民意基础，共同推动中俄合作行稳致远，不断造福两国人民，为世界经济复苏注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2023年03月18日 01 版）

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