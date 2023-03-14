两会世界眼｜阔步新征程 为全球发展注入信心与力量——国际社会高度评价习近平主席在十四届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话

新华社北京3月13日电 题：阔步新征程 为全球发展注入信心与力量——国际社会高度评价习近平主席在十四届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话

新华社记者

“强国建设、民族复兴的宏伟目标令人鼓舞，催人奋进。我们要只争朝夕，坚定历史自信，增强历史主动，坚持守正创新，保持战略定力，发扬斗争精神，勇于攻坚克难，不断为强国建设、民族复兴伟业添砖加瓦、增光添彩。”

13日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在十四届全国人大一次会议闭幕会上发表重要讲话。全球各大媒体实时向世界受众播报讲话内容。

从坚定不移推动高质量发展，到以新安全格局保障新发展格局；从坚持人民至上，到一刻不停全面从严治党；从努力推动构建人类命运共同体，到扎实推进高水平对外开放，国际社会从习近平主席的重要讲话中感受到中国阔步新征程、带给世界新机遇的决心和信心，感受到中共治党治国理念带给世界的启迪借鉴，感受到中国与世界互利共赢、携手构建人类命运共同体的责任担当。

阔步新征程 世界新机遇

经过百年奋斗，洗雪民族耻辱，中国人民成为自己命运的主人，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

习近平主席指出，中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。这一明确发展路径令与中国紧密联结的世界对未来充满信心。

从习近平主席的讲话中，《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫读到的是中国将继续加快推进中国式现代化建设、坚定不移推动高质量发展的坚定决心。“习近平主席的重要讲话体现出中国领导人勇挑重担、坚定不移推动发展繁荣的坚定决心。”

2月底，沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰再次来到中国，走访了当地政府部门、企业以及阿吉兰集团在中国山东的工厂。“我切身体会到中国经济稳健运行，对推进与中国的合作充满信心，”阿吉兰说，“相信中国经济将稳步增长，制定的各项目标将逐一实现。”

“中国倡导高质量发展，为泰国政府和人民带来启迪和希望。”泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，中国着力提升科技自立自强能力，包括泰国在内的东南亚国家都将继续从中受益；以新能源为代表的新技术、中国发展的新理念以及以中老泰铁路为代表的“一带一路”项目等，有利于地区国家同中国深化合作。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心主任亚历山大·洛马诺夫说，习近平主席在讲话中重申要坚定不移推动高质量发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。作为世界第二大经济体，中国致力于维护开放包容的世界经济，以中国新发展为世界提供新机遇，将为世界经济复苏注入信心和动力。

吉尔吉斯斯坦国家卡巴尔通讯社前社长库班·塔阿巴尔迪耶夫对习近平主席关于坚定不移推动高质量发展的论述高度认同。“在中国，我走访过几家大型企业，在那里可以看到创新的方法和技术。中国的技术在许多领域都走在世界前列。借助科技进步，中国社会的发展空间正在进一步扩大。”

投身环保领域21年的喀麦隆生物资源开发和保护项目执行秘书奥古斯汀·恩贾什说：“在中国，我切实感受到中国致力于绿色发展。中国努力实现其发展的方方面面都能尊重自然、保护环境。这是非洲国家应该学习的范例：像中国一样，在努力发展的同时时刻牢记环境的重要。”

治党治国理念带来启迪

“贯彻以人民为中心的发展思想”“让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民”“勇于自我革命”“一刻不停全面从严治党”……习近平主席讲话中关于中共治党治国理念的阐述，引发各国人士共鸣。

“‘全面建成社会主义现代化强国，人民是决定性力量’，习近平主席这句话充分体现了他一贯且深刻的以人民为中心的发展思想。”约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德说，“从解决数亿人口的温饱问题到全面建成小康社会，中国实现了人民生活水平的跨越式提升。中国在保障民生方面为发展中国家树立了榜样。”

他相信，中国的发展成果将更多更公平地惠及中国人民，也将为世界发展带来更大机遇。

曾在中国生活学习多年的希腊国际关系学者派拉吉娅·卡帕西奥塔基对习近平主席强调的“始终坚持人民至上”感受颇深。她引用朱熹《四书章句集注》中的话“国以民为本，社稷亦为民而立”表示，人民是中国政治哲学的核心，也是中国政府建设国家的目的和意义。

“是否真正以人民为中心，要看人民的福祉是否得到改善，人民的愿望是否得到满足。中国脱贫攻坚使得近1亿农村贫困人口实现脱贫，是这一发展思想的最好例证。”卡帕西奥塔基说。

“治国必先治党，党兴才能国强。”老挝人民革命党中央办公厅副主任京培认为，习近平主席关于治党治国的重要论述一语中的，指明了中国共产党和中国成功的关键。“中国（共产党）的干部队伍表现出坚强的纪律性和强大的战斗力。决策英明、步伐坚定、团结统一，这样的党就是中国国家强盛、民族复兴最可靠的保障。”

喀麦隆前林业部长埃维斯·恩戈尔·恩戈尔说：“坚强有力的领导、对腐败的零容忍、良好的立法等使得中国经济社会发展取得瞩目成就。对于喀麦隆和整个非洲来说，中国的发展实践和治国理政经验值得借鉴。”

习近平主席关于中国共产党勇于自我革命的阐述，令加纳中国友好协会秘书长本杰明·阿那格雷印象深刻。阿那格雷表示，中国共产党是一个不断总结经验、不断创新的政党，一个充满学习力的政党。如今的中国之所以能够取得举世瞩目的发展成就，正是得益于中国共产党的坚强领导。

“过去一段时间，中国面临多重社会经济挑战，但是在中国共产党的领导下，中国人民紧紧团结在一起，成功克服挑战，不断走向一个又一个胜利。”阿那格雷说。

互利共赢 携手构建人类命运共同体

“一提起中国的国际形象，世界上许多人可能首先想到的词语是：和平、发展、合作、稳定器和火车头，”在聆听习近平主席的讲话后，科尔茹姆巴耶夫说。“习近平主席在讲话中说中国的发展离不开世界，其实对于世界来说又何尝不是中国发展好，世界也会变得更好!”

“要扎实推进高水平对外开放，既用好全球市场和资源发展自己，又推动世界共同发展。”如何让中国与世界共同发展繁荣，习近平主席在讲话中作出了清晰的回答。

对此，埃及经济学家瓦利德·贾巴拉非常赞同。贾巴拉说，中国倡导世界的共同发展，中国的发展基于这样的信念，即如果世界稳步发展，那么争端和冲突就会减少，从而维护政治安定和社会稳定，进而又促进全球增长。

“中国近年来在新能源发电等领域积累起世界领先的经验，随着更多中国企业在约旦投资、承建光伏、风力发电项目，这将帮助我们逐渐实现绿色发展的愿景，”眺望着荒漠中矗立起的一座座风力发电机，三峡国际约旦新能源项目国家经理穆罕默德·阿布·阿提耶以自身经历为例，娓娓道出他眼中的中国“全球发展观”。

阿布·阿提耶说，中国在推进自身发展过程中愿意与其他国家分享新技术、投资合作项目，这不仅将利于当地发展经济，还能为周边居民提供难得的就业和学习机会，为广大发展中国家谋求自身跨越式发展、实现国家现代化进程提供重要借鉴，进而让中国和世界都拥有更美好的发展前景。

当前，地区冲突不断、逆全球化思潮抬头，世界如何朝着正确方向发展？“要高举和平、发展、合作、共赢旗帜”“践行真正的多边主义，践行全人类共同价值”“推动建设开放型世界经济”……习近平主席在讲话中的重要论述，为动荡中的世界注入信心。

“当面临加剧的外部竞争时，试图靠‘关门’来保护本土经济，反而会使经济危机进一步加重，”巴西前驻华大使卡斯特罗·内韦斯说，“中国选择直面全球挑战，挺进国际市场，这对于世界各国来说具有借鉴意义。”

“习近平主席的讲话体现出中国对于未来发展的定位和国际视野，将给中国和世界带来前进动力。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法说，中国在促进和平和共同繁荣方面的举措，得到包括非洲国家在内国际社会的高度肯定和评价。

“习近平主席的讲话显示出中国克服一切困难、阔步新征程的坚定决心。中国经济光明前景为世界和平与发展注入稳定性和正能量。”贝尔胡特斯法说。

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万表示，在习近平主席的领导下，中国在全球治理、经济发展、环境保护等方面作出积极贡献。习近平主席此次在讲话中再次强调多边主义、推动构建人类命运共同体等重要主张，这对国际社会非常重要。

“团结合作、推动构建人类命运共同体，这才是正道所在！”巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯说，“中国提出在和平共处五项原则的基础上扩大与其他国家的友谊与合作，推动构建人类命运共同体。在各国为发展而共同努力的世界中，中国发挥着越来越关键的作用。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：王晓梅、谢琳、杨天沐、汤洁峰）