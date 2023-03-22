2022年12月15日，在吉林长春五环体育馆，参加第三届中俄冬季青少年运动会的俄罗斯花样滑冰运动员在赛前场地适应性训练时向场边的中国运动员致意。

新华社记者 许 畅摄

2022年9月15日，海上丝绸之路起点泉州正式开通俄罗斯远东外贸集装箱航线。图为集装箱轮正在泉州港装载货物。

新华社记者 魏培全摄

应俄罗斯联邦总统普京邀请，习近平主席3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。访问期间，两国元首就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，促进两国战略协作与务实合作，共同擘画未来一个时期中俄全面战略协作伙伴关系发展新愿景、新蓝图、新举措。

习近平主席访俄是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅。接受本报记者采访的国际人士认为，中俄在不结盟、不对抗、不针对第三方原则基础上践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，构建多极世界格局，完善全球治理，将为世界发展进步作出贡献。

推动中俄务实合作行稳致远

近年来，习近平主席同普京总统保持密切往来，擘画引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续健康稳定发展，成功走出了一条大国战略互信、邻里友好合作的相处之道，树立了国际关系的新范式。在两国元首的共同引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，两国合作的内生动力进一步显现。

习近平主席对俄罗斯的访问进一步加深了中俄两国的相互信任、相互理解，夯实两国人民世代友好的政治基础和民意基础。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所中国文化研究中心研究员安娜·东琴科表示，习近平主席此次访俄进一步拉紧两国感情和文化纽带，发掘更多交流合作契机，让友谊深深根植于两国人民心中。

习近平主席对俄罗斯的访问进一步推动双方各领域互利合作，深化“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作，助力两国实现各自发展振兴目标。俄罗斯普列汉诺夫经济大学副教授马克西姆·马克西莫夫认为，习近平主席访俄为两国关系持续高水平发展注入强大动力，给未来双方各领域务实合作不断拓展带来新的更大机遇。未来，两国必将持续巩固政治互信，共同实现彼此发展振兴。

俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，俄中关系持续高水平稳步向前发展，双方务实合作始终保持积极态势。两国双向投资规模持续增长，能源、航空航天、互联互通等领域大项目合作稳步推进，科技创新、跨境电商等新兴领域合作势头强劲。

俄罗斯政策研究中心研究员列昂尼德·楚卡诺夫表示：“习近平主席访俄将推动两国关系和务实合作继续走深走实。”他认为，俄中经贸合作不断取得成果，展现了强大韧性和潜力。去年，两国贸易额超过1900亿美元，创下新的历史纪录。未来，两国务实合作必将再上新台阶，会有更多合作项目落地生根，共同促进两国经济社会发展，不断加深人民友谊。

促进全球和地区发展的建设性力量

当前，地区安全热点问题此起彼伏、局部冲突和动荡频发。作为联合国安理会常任理事国，中俄发挥大国引领作用，两国关系的意义和影响远远超出双边范畴。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申表示，俄中两国塑造了大国相交的典范，高效、有责任、有担当、面向未来的大国关系在国际局势中发挥着重要作用。

中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基表示，习近平主席访问俄罗斯，将持续巩固俄中政治互信，不断挖掘合作潜力，积极参与全球治理，把新时代两国关系不断推向前进。

中俄加强在上海合作组织、亚信、金砖国家等多边框架内的协调和配合，推动各方增进团结互信，拓展务实合作，为维护地区安全利益、维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益做出巨大贡献。

埃及外交委员会委员赫尔米认为，中俄与其他上合组织成员国携手维护地区安全，推动实现地区繁荣。如今，上合组织越来越强大，在共同遏制恐怖主义、共同打击跨国犯罪等方面成绩显著，成为完善国际秩序、推动全球和地区发展、维护成员国安全稳定不可或缺的建设性力量。

中俄和其他新兴市场国家携手建立金砖机制。在这一机制框架下，中俄等国积极推进全球经济治理的改革进程，在一系列重大国际和地区问题上共同发声，有力提升了新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，近年来，中国通过上合组织、金砖国家等多边平台，积极推动国际和平与发展事业，为政治解决地区热点问题贡献中国智慧，得到国际社会广泛认同。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔认为，金砖国家合作以及“金砖+”合作，有助于促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，有助于促进全球发展成果的再分配，也有助于促进人类社会的公平正义，更好维护发展中国家共同利益。

不久前，中国促成了沙特、伊朗两个中东大国实现和解，国际社会表示欢迎并给予高度评价。沙特科研与知识交流中心研究员穆罕默德·萨迪克表示，沙伊同意复交是在中方倡议推动下实现的。中方主张不同国家间要相互尊重主权、互不干涉内政，通过对话解决问题，两国同意复交体现了中国为促进世界和平与发展作出的积极贡献。

践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值

当今世界正处于百年未有之大变局。和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，世界多极化、经济全球化、国际关系民主化大势不可逆转。同时，传统与非传统安全挑战错综交织，霸权霸道霸凌行径危害深重，世界经济复苏道阻且长。国际社会忧心忡忡，亟盼驱散危机的合作良方。

中俄坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，在联合国、上海合作组织、金砖国家、二十国集团等国际多边机制内密切沟通和协作，共同致力于推进世界多极化和国际关系民主化，积极践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值，倡导构建新型国际关系和人类命运共同体。

楚卡诺夫认为，俄中作为具有全球影响力的大国，坚持深化战略协作，坚定捍卫多边主义，为地区和世界发展进步作出了重要贡献。

马克西莫夫表示，作为世界重要大国，俄中积极参与全球治理，一致反对霸权主义和强权政治，推动世界多极化和国际关系民主化，有力推进全球治理体系不断完善。

复杂问题没有简单解决办法。只要各方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持平等、理性、务实对话协商，就一定能找到解决乌克兰危机的合理途径，找到实现世界持久和平、普遍安全的光明大道。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒认为：“中国致力于减少冲突，为构建持久和平、普遍安全的世界作出积极贡献。”他表示，中方今年2月发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，为解决危机提出全面、综合、可行的方案，得到包括当事方在内的国际社会的广泛赞同。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩认为，在习近平主席的领导下，中国在国际事务中，特别是在高度动荡、充满地缘政治危机的地区，日益发挥积极的作用。

英国皇家东西方战略研究所主席易思认为，习近平主席提出的共同、综合、合作、可持续的安全观为实现世界持久和平稳定开辟了新路径，中方提出的全球安全倡议已经得到80多个国家和国际组织的赞赏和支持。全球安全倡议摒弃单边主义、集团对抗和零和思维，为协商对话和平解决包括乌克兰危机在内的国际冲突创造了条件。

韩国全球战略合作研究院院长黄载皓认为，全球安全倡议明确了世界需要什么样的安全理念，展现了中国对维护世界和平的责任担当和坚定决心，为全球安全和发展事业作出了重大贡献。

菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯表示，中国是世界第二大经济体，在亚洲具有巨大的影响力，在地区和世界事务中发挥着重要作用。习近平主席对俄罗斯的国事访问，将为地区与世界的发展繁荣贡献中国力量。

（本报北京、莫斯科、开罗、约翰内斯堡、曼谷、迪拜、马德里、华盛顿、伦敦、首尔3月21日电 记者刘刚、隋鑫、肖新新、黄培昭、邹松、赵益普、管克江、颜欢、李志伟、周卓斌、马菲，冷江涛对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)