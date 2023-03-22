新华社莫斯科3月21日电

中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统

关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明

应俄罗斯联邦总统普京邀请，中华人民共和国主席习近平于2023年3月20日至22日对俄罗斯联邦进行国事访问。两国元首在莫斯科举行会谈，就中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展和双边务实合作重要问题深入交换意见，商定将坚定奉行相互尊重和平等互利原则，实现两国长期自主发展，推动中俄经济和贸易合作高质量发展，为全面推进双边合作注入新动力，保持两国货物和服务贸易快速发展势头，致力于2030年前将两国贸易额显著提升。特声明如下：

中华人民共和国和俄罗斯联邦（以下称“双方”）将在以下八个重点方向开展双边经济合作：

一、扩大贸易规模，优化贸易结构，发展电子商务及其他创新合作模式。稳步推动双边投资合作高质量发展，深化数字经济、绿色可持续发展领域合作，营造良好营商环境，相互提升贸易投资便利化水平。

二、大力发展互联互通物流体系。保障两国货物和人员通过铁路、公路、航空、河运和海运等交通方式双向便捷往来。本着互利精神释放两国过境运输潜能，优先解决瓶颈，分步骤分阶段完善中俄边境基础设施特别是重点口岸建设，提升通关和查验效率。

三、提升金融合作水平。在双边贸易、投资、贷款和其他经贸往来中适应市场需求稳步提升本币结算比重。继续就支付领域创新与现代化改造等交流经验。加强金融市场合作，支持两国评级机构和保险公司在现有监管法规框架内开展合作。

四、巩固全方位能源合作伙伴关系。加强能源重点领域长期合作，推动实施战略合作项目，拓展合作形式，加强能源技术、设备等领域合作，共同维护两国和全球能源安全，促进全球能源转型。

五、加强协调，在市场化原则基础上发展冶金、化肥、化工产品等大宗商品及矿产资源领域长期互惠供应合作。加强两国境内资源深加工产能建设互利合作。

六、促进技术及创新领域的交流和高质量合作，保障两国技术的高水平发展。

七、推动工业合作提质升级。在对接行业标准和技术要求基础上，打造由两国本土工业企业参与的新产业链，提升附加值。

八、切实提升农业合作水平，保障两国粮食安全。深化农产品贸易合作，在确保安全基础上稳步扩大农产品相互准入，拓展农业领域投资合作。

双方也愿继续深化人文领域合作，进一步拓展教育、科技、文化、旅游、体育、卫生及其他领域交流。深挖两国地方合作和边境地区合作潜力，提高实效，发展中俄“东北－远东”地区互利合作。

两国元首责成中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府：

以上述重点方向为指引，加强相互协作，推动两国合作，起草制定相关规划，并在中俄总理第二十八次定期会晤框架下审议有关执行情况。

中华人民共和国主席 俄罗斯联邦总统

习近平 弗·弗·普京

二〇二三年三月二十一日于莫斯科

(责编：岳弘彬、赵欣悦)