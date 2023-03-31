本报记者 罗珊珊 刘 念 张伟昊

当前，百年变局加速演进，世界经济复苏道阻且长，全球产业链供应链发展前景如何？各国如何加强协作，共同维护全球产业链供应链安全稳定？3月28日，在博鳌亚洲论坛2023年年会期间举办的“产业链供应链新格局”分论坛上，来自国内外的专家学者和企业负责人相聚一堂、共话发展，“团结合作”“开放包容”成为高频词。

“无论是新冠疫情、地缘政治冲突，还是世界经济下行、全球气候变暖，哪一项挑战都关乎当下、关乎未来。面对这些挑战，国际社会对于加强合作、促进发展的呼声更加高涨，愿望更加强烈。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会新闻发布会上表示。

“就我们而言，无论是资源投入还是利润收入，都有相当大的比例与共建‘一带一路’密切相关。”中国远洋海运集团副总经理冯波说，“得益于开放合作，我们在国际化发展过程中取得了长足的进步。”

在冯波看来，全球化的特征就是互相融合、命运与共，除了分享成果，也要共担责任，“应对气候变化，所有国家、所有企业都有责任满足降碳、环保、绿色的要求。绿色低碳转型将孕育清洁能源等新市场，促进产业链供应链迭代升级”。

博鳌亚洲论坛粤港澳大湾区建设澳门委员会主席梁维特说：“在共建‘一带一路’带动下，我们建设了很多基础设施，也注重广交朋友，共享发展成果。”

博鳌亚洲论坛2023年年会期间发布的《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》指出，中国在亚洲中间产品贸易中保持主导地位。在交易量最大的22种中间产品中，中国有20种处于领先地位。亚洲经济体在全球价值链中发挥着不可替代的作用，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快。

奥纬咨询董事合伙人贝哲民表示，中国在维护全球产业链供应链稳定方面具有重要作用。近年来，中国产业结构加快升级，中国制造具有强大竞争力，正在向产业链中高端转移。

北京大学国家发展研究院院长姚洋认为，中国有巨大的市场规模和完整产业链优势，将继续成为世界的制造中心。

中国超大规模市场释放强大“磁石效应”，持续吸引外国投资者加大对中国市场的投资。芬坎蒂尼集团亚太区负责人费里表示：“中国市场的巨大潜能是我们无法忽视的。”

产业链供应链稳定运行是经济循环畅通的关键。当前，全球产业链供应链正在深度重塑，跨国投资呈现近岸化、本土化、区域化等趋势，产业链供应链因此变得更短、更有弹性。

“在全球产业链供应链上，大家紧密联系，谁也不能独善其身，需要所有国家通过协作解决面临的问题。”冯波认为，从企业角度来说，要采取融合协作的发展方式，使供应链更有韧性、更可持续。

践行相互尊重、合作共赢理念，以实际行动让发展成果更好惠及各国人民，成为与会专家学者、企业负责人的共同心声。

李保东表示，希望通过年会的讨论，在不确定的世界中探寻确定性，促进世界各国加强团结合作，坚持开放包容，更好地促进发展。

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)