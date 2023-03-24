中俄坚定不移推进世界多极化和国际关系民主化，这是维护国际公平正义的需要，是构建人类命运共同体的应有之义，代表着时代进步和历史发展的正确方向，具有超越双边关系范畴的世界意义

3月22日晚，习近平主席在结束对俄罗斯联邦国事访问后回到北京。习近平主席此访是一次世界瞩目的友谊、合作、和平之旅，体现了中国坚持独立自主和平外交政策的凛然风骨和促进世界和平的宏阔胸怀。国际舆论普遍认为，此次访问是全球地缘政治中影响深远的大事，展现了中国作为“和平建设者”的国际形象，彰显了中国的大国作用和担当，将为错综复杂的国际形势注入更多稳定性，有助于推进世界多极化和国际关系民主化。

当前，百年变局加速演进，国际力量对比深刻演变。作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄关系如何发展关乎全球战略稳定与安全，关乎未来世界格局演变。面对甚嚣尘上的单边主义和霸权主义，中俄巩固和加强战略协作更加弥足珍贵。中俄坚定不移推进世界多极化和国际关系民主化，这是维护国际公平正义的需要，是构建人类命运共同体的应有之义，代表着时代进步和历史发展的正确方向，具有超越双边关系范畴的世界意义。

访问之际，习近平主席和普京总统分别发表署名文章，不约而同将中俄战略协作称为维护国际和平与安全的“中流砥柱”。访问期间，双方一致认为，各国应该弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，对话而不对抗、包容而不排他，和睦相处，合作共赢，促进世界和平发展。双方将以宽广视野、长远眼光看待和把握中俄关系，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持真正的多边主义，推动世界多极化和国际关系民主化。俄方支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方进一步密切国际协作。中俄共同努力，必将引导和推动全球治理朝着符合国际社会期待的方向前进。

中俄关系发展到今天，有其深刻的历史逻辑。作为最大邻国和全面战略协作伙伴，中俄关系在各自外交全局和对外政策中都占据优先地位。两国元首定向把舵，引领中俄关系稳步向前。此访期间，两国元首共同签署《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。双方重申在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持，共同抵御外部势力干涉内政图谋。俄方表示，反对任何形式的“台独”，坚定支持中方维护本国主权和领土完整的举措。中俄关系发展有着坚实的政治基础和强大的内生动力，有着历经岁月洗礼的清醒和从容。中俄关系是光明坦荡的君子之交，与那些封闭排他、自私狭隘的集团政治形成鲜明对比。

访问期间，习近平主席同普京总统就乌克兰危机进行了坦诚、深入的交流。习近平主席指出，历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。只要各方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持平等、理性、务实对话协商，就一定能找到解决乌克兰危机的合理途径。俄方高度评价中方秉持客观、公正和平衡立场，表示俄方认真研究了中方立场文件，对和谈持开放态度，欢迎中方为此发挥建设性作用。两国元首会谈后签署联合声明再次强调，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方重申致力于尽快重启和谈，欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用。世界清晰看到，在乌克兰危机问题上，中国始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。

10年前，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表演讲时首次提出构建人类命运共同体理念。10年来，国际形势演变一再证明，各国唯有命运与共、团结协作，才有可能解决人类共同面临的全球性挑战。中俄双方将继往开来，共同努力，不断丰富中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵，为两国发展振兴注入更强动力，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)