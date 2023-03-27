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中俄友好，根深叶茂（元首外交 大国风范①）

本报记者  韩维正  宋  爽  龚文静
2023年03月27日14:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2013年3月，习近平当选中国国家主席。习近平主席首访第一站会是哪儿？国际社会高度关注。

　　谜底很快揭开。3月22日，习近平主席乘坐的专机平稳降落在莫斯科伏努科沃2号机场。

　　“俄罗斯是我担任中国国家主席后出访的第一个国家。我作出这样的选择，是要表明中方高度重视发展中俄关系。”习近平主席说。

　　2023年3月，习近平主席把再次当选国家主席后的首访地再次选在俄罗斯。同俄罗斯总统普京会谈时，习近平主席说：“我们车队途经之处，很多俄罗斯民众自发挥手致意，让我深切感到中俄关系具有深厚民意基础。”

　　“努力做桥梁”

　　国之交在于民相亲。10年前访问俄罗斯的最后一场活动，习近平主席专门把时间留给俄罗斯汉学家、学习汉语的学生和媒体代表。看着这些中俄文化使者，习近平主席深有感触：“正是因为两国文化长期交流融合，中俄友好才根深叶茂。”

　　那次会见，塔拉斯·伊甫琴科就坐在习近平主席不远处。他是俄罗斯国立人文大学孔子学院俄方院长，中文名叫易福成。他清楚记得：“习主席对普希金、莱蒙托夫、托尔斯泰等俄罗斯文豪如数家珍，实在令人钦佩！”

　　“习主席首访俄罗斯后，中俄人文交流全面升温，中俄两国友谊大步向前。我始终记得习主席鼓励我们的话，努力做文化交流和沟通的桥梁。”易福成说。

　　自此，易福成就把“架桥”视作孔子学院的使命。学生们也不再仅仅满足于学中文，而是更深入地了解中国社会、中华文化。

　　今年，得知习近平主席再次当选后访问俄罗斯，易福成特别高兴。在他看来，这必将使两国人文交流愈加丰富多彩，俄中关系发展和各领域合作也将更上层楼。

　　“影响更多年轻人”

　　“青年是人类进步的希望，也是中俄友好的未来。”发展中俄关系，习近平主席尤其重视青年友好交流的积极作用。

　　2018年9月，应普京总统邀请，习近平主席到符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。致辞中，他提到一个“漂流瓶男孩”的故事。

　　男孩叫席浚斐，来自四川省北川县。2008年汶川地震后，符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心先后接待996名灾区儿童来此疗养，席浚斐就是其中之一。在这里，灾区孩子们受到了无微不至的关爱。回国前，13岁的席浚斐用稚嫩的笔触，把对俄罗斯人民的感激、对未来生活的希冀写成一封信，装进漂流瓶，投入大海。神奇的是，4个月后，这只漂流瓶竟回到了“海洋”儿童中心。

　　“现在他的愿望成真，在远东联邦大学就读。这个故事是本地区人民友好往来的生动例证。”习近平主席说。

　　席浚斐已在远东联邦大学读到博士二年级。忆及2018年在儿童中心见到习近平主席的情景，他说：“习主席勉励青年‘做中俄友好事业接班人，让中俄世代友好的伟大事业薪火相传、生生不息’。我希望，能用亲身经历影响更多年轻人，助推中俄人文交流更进一步。”

　　近日，习近平主席再次访俄，席浚斐很激动：“虽然不在莫斯科，但我在朋友圈看到了许多‘热烈欢迎习近平主席访问俄罗斯’的大幅照片。”他热盼中俄人文交流的范围更广，交流更频繁、更深入。

　　“开创美好明天”

　　“大伙儿总在电视上看习近平主席和普京总统一起坐高铁、摊煎饼、看球赛、乘游船，谁都知道他俩是一对知心朋友。”易福成说，中俄两国元首的频密互动、亲密友谊，在两国关系发展中起到了重要引领作用。

　　2019年4月，普京总统率团来华，出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。期间，在北京友谊宾馆，中方还有一项特殊安排：清华大学向普京总统授予名誉博士学位。

　　“没想到两国元首一进场就跟我们握手，习主席还夸我汉语说得好呢！”那时正在清华读研的俄罗斯青年大卫·克罗索夫回忆，当天的活动仿佛一场校友聚会，“对知识和教育的尊重，超越了国家、民族的边界。”

　　那是大卫来华第九年。刚学汉语时，大卫在老家找个中文老师都难；如今的俄罗斯，“中文热”风靡各地。“中俄高层交往频繁，民间沟通也热忱真挚。”大卫掰着指头数，“从语言年、旅游年，到青年友好交流年、科技创新年、体育交流年……丰富的人文活动，让两国人民真切感受到彼此的友善。”

　　在中国这些年，大卫经历相当丰富，拿过“汉语桥·全球外国人汉语大会”总冠军，当过北京市旅游形象大使，还参加过《世界青年说》《天天向上》等综艺节目，是一位活跃的中俄民间交流使者。

　　正在北京大学攻读比较政治学博士的大卫还有更大的愿望：“一些中国年轻人看到我的故事，萌生出学习外国语言文化的兴趣；俄罗斯青年朋友看了，也开始尝试体验中国文化。但这些还只是起步，我的愿望是要在中俄民间交往中做更多‘大事’。”

　　“习主席又一次对俄罗斯进行了国事访问，我们年轻人也期盼融入更多人文交流合作。”大卫说，中俄新时代全面战略协作伙伴关系已达历史最高水平，这一代中俄年轻人也做好了准备：“我们最有信心也最有动力去开创两国关系的美好明天。”

(责编：卫嘉、袁勃)

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