新华社巴基斯坦塔尔3月23日电（记者姜江 王欢）巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫22日在巴南部信德省塔尔地区举行的塔尔煤田一区块煤电一体化项目投产仪式上表示，中巴经济走廊项目成果正在巴绽放光彩。

3月22日，在巴基斯坦塔尔， 巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在塔尔煤田一区块煤电一体化项目投产仪式上致辞。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

夏巴兹就中国对建设中巴经济走廊项目给予的大力支持表示衷心感谢。他说，该项目电站产生的电力将被输送到巴基斯坦各地，为巴经济发展注入力量、带来繁荣。

巴基斯坦外长比拉瓦尔致辞时高度赞赏巴中高水平务实合作，称中巴经济走廊建设对助推巴工业化腾飞具有重大意义。

这是2月28日在巴基斯坦塔尔地区航拍的塔尔煤田一区块煤电一体化项目外景。新华社发（巴基斯坦塔尔煤田一区块发电有限公司供图）

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办庞春雪表示，今年既是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是“一带一路”重要先行先试项目——中巴经济走廊启动10周年。走廊为巴工业化、现代化和互联互通奠定了良好基础。

该煤电一体化项目负责人孟东海向记者表示，项目顺利投产将有助于降低巴电费，提供更稳定电力，同时缓解巴能源进口之急。

这是3月21日在巴基斯坦塔尔地区拍摄的塔尔煤田一区块煤电一体化项目外景。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

塔尔煤田一区块煤电一体化项目是中巴经济走廊框架下的能源合作重点项目，由上海电气集团自主开发、建设、运营。项目于2019年开工建设，包括年产量780万吨褐煤的露天煤矿及一座拥有两台660兆瓦高参数超临界火力发电机组的燃煤电站。

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