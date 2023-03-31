本报记者 张梦旭

如何从世界长远利益出发，推动实现能源绿色低碳转型？在博鳌亚洲论坛2023年年会上，各国代表展开热烈讨论。

“绿色能源具有成本优势和巨大潜力。为了子孙后代，我们必须发展可再生能源。”博鳌亚洲论坛机构理事、FMG集团创始人兼执行董事长安德鲁·福瑞斯特在年会“全球绿色能源与绿氢供应链”分论坛上，描绘了人类未来的能源图景：以风能、太阳能等可再生能源为主，同时以绿氢能源弥补风能、太阳能等新能源的间歇性和波动性。

博鳌亚洲论坛理事、沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔—法季认为，实现全球脱碳目标是一个长期过程，各国应设立短期和长期目标。从短期来看，能源企业要做好低碳减排和循环再利用工作。从长远来看，发展绿氢能源是实现全球脱碳目标的一个可行解决方案。

新时代十年，中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，创造了举世瞩目的绿色发展奇迹。中国节能环保产业产值年均增长10%以上；水电、风电、光伏发电装机容量均居世界第一；清洁能源设备生产规模居世界第一，多晶硅、硅片、电池和组件产量占全球的70%以上。

中国国家发展改革委副主任赵辰昕在年会“碳中和：困局与破局”分论坛上介绍，在推进碳达峰和碳中和方面，中国政府重点做了三方面工作：一是深入推进煤炭的清洁高效利用，通过“三改联动”使发电业煤耗大幅下降；二是大力发展可再生能源，截至2022年底，中国可再生能源装机突破12亿千瓦，其中风电、光伏、生物质发电规模都是全球第一；三是不断夯实能源安全的基础，持续调整能源结构，为实现“双碳”目标打下坚实基础。

“中国展现出了负责任态度，为全球应对气候变化作出了重要贡献。”博鳌亚洲论坛理事、俄罗斯天然气工业股份公司董事长祖布科夫表示，中国提出将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这对于像中国这样的超大经济体来说，是一个雄心勃勃的目标。

福瑞斯特表示，无论是在可再生能源产能还是装备供应链上，中国都走在了世界前列。“实现世界能源转型，任何一个国家都无法通过单打独斗完成目标，各国需要建立伙伴关系，世界尤其需要中国发挥领导力。”

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 03 版）

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