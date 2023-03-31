人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

建立伙伴关系  推动绿色转型

本报记者  张梦旭
2023年03月31日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　如何从世界长远利益出发，推动实现能源绿色低碳转型？在博鳌亚洲论坛2023年年会上，各国代表展开热烈讨论。

　　“绿色能源具有成本优势和巨大潜力。为了子孙后代，我们必须发展可再生能源。”博鳌亚洲论坛机构理事、FMG集团创始人兼执行董事长安德鲁·福瑞斯特在年会“全球绿色能源与绿氢供应链”分论坛上，描绘了人类未来的能源图景：以风能、太阳能等可再生能源为主，同时以绿氢能源弥补风能、太阳能等新能源的间歇性和波动性。

　　博鳌亚洲论坛理事、沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔—法季认为，实现全球脱碳目标是一个长期过程，各国应设立短期和长期目标。从短期来看，能源企业要做好低碳减排和循环再利用工作。从长远来看，发展绿氢能源是实现全球脱碳目标的一个可行解决方案。

　　新时代十年，中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，创造了举世瞩目的绿色发展奇迹。中国节能环保产业产值年均增长10%以上；水电、风电、光伏发电装机容量均居世界第一；清洁能源设备生产规模居世界第一，多晶硅、硅片、电池和组件产量占全球的70%以上。

　　中国国家发展改革委副主任赵辰昕在年会“碳中和：困局与破局”分论坛上介绍，在推进碳达峰和碳中和方面，中国政府重点做了三方面工作：一是深入推进煤炭的清洁高效利用，通过“三改联动”使发电业煤耗大幅下降；二是大力发展可再生能源，截至2022年底，中国可再生能源装机突破12亿千瓦，其中风电、光伏、生物质发电规模都是全球第一；三是不断夯实能源安全的基础，持续调整能源结构，为实现“双碳”目标打下坚实基础。

　　“中国展现出了负责任态度，为全球应对气候变化作出了重要贡献。”博鳌亚洲论坛理事、俄罗斯天然气工业股份公司董事长祖布科夫表示，中国提出将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这对于像中国这样的超大经济体来说，是一个雄心勃勃的目标。

　　福瑞斯特表示，无论是在可再生能源产能还是装备供应链上，中国都走在了世界前列。“实现世界能源转型，任何一个国家都无法通过单打独斗完成目标，各国需要建立伙伴关系，世界尤其需要中国发挥领导力。”


　　《 人民日报 》（ 2023年03月31日 03 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部