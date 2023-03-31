本报记者 陈尚文

“大家相聚博鳌，为加强信任与合作而来，为建设开放、包容和可持续的世界而来。”博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文近日接受本报记者采访时表示。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界需要引领时代的思想、化解挑战的良方、凝聚共识的力量。“我们需要重新聚焦长期和全球性挑战；我们需要和平与共同发展，共商解决方案；我们需要行动起来。”潘基文说。

博鳌亚洲论坛2023年年会共设四大板块，涵盖亚洲区域合作、产业链供应链新格局、气候治理、人工智能等热点议题。潘基文表示，年会议题设置及时、专业，聚焦亚洲和世界发展的前沿问题，反映了博鳌大家庭所有成员的利益和关切。

“推动亚洲经济一体化是博鳌亚洲论坛的使命和宗旨。”潘基文表示，《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，共建“一带一路”搭建起广泛参与的国际合作平台，这与博鳌亚洲论坛推动亚洲经济一体化的努力方向一致。“博鳌亚洲论坛将在立足亚洲的基础上，在更广泛的国际事务中发挥更大作用。”潘基文对此充满信心。

潘基文清晰记得，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲中强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。“在经济全球化遭遇逆风时，中国坚定维护经济全球化，倡导建设开放型世界经济，这令人感到鼓舞。”

“中国不仅是世界第二大经济体，还是全球第二大研发投入国。”潘基文注意到，中国研发支出连续多年保持两位数增长，全球创新指数排名去年上升至第十一位。“中国经济正从高速增长转向创新驱动的高质量发展。中国为世界经济复苏发挥重要作用。”

绿色发展一直是博鳌亚洲论坛年会的关键词。“亚洲地区和中国是世界经济增长的重要引擎。”潘基文表示，中国已成为世界最大的可再生能源投资国，水电、风电、太阳能发电装机容量均居世界第一。以中国为代表的亚洲国家积极拥抱绿色低碳经济发展机遇，将对全球应对气候变化发挥巨大推动和示范作用。

潘基文表示，和平与安全是人类崇高的目标，是联合国成立的初衷。当今世界，地缘政治对抗加剧，冷战思维阴魂不散。国际社会要认识到，唯有团结合作才能换来真正持久的和平。“从共建‘一带一路’倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国为国际社会提供了一系列重要公共产品。我对这些倡议表示欢迎，也十分赞赏中国在国际事务中所发挥的越来越重要的作用。”潘基文说。

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)