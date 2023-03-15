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纪录片《柬埔寨的微笑》在金边首映

2023年03月15日08:48 | 来源：人民网-国际频道
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纪录片《柬埔寨的微笑》首映式现场。人民网记者 赵益普摄
纪录片《柬埔寨的微笑》首映式现场。人民网记者 赵益普摄

人民网金边3月14日电 （记者赵益普）由中央广播电视总台亚洲非洲地区语言节目中心制作的三集纪录片《柬埔寨的微笑》14日在柬埔寨国家电视台举行首映式。柬埔寨新闻大臣乔干那烈、中国驻柬埔寨大使王文天出席仪式。

乔干那烈表示，今年是柬中友好年，也是柬中建交65周年以及“一带一路”倡议提出10周年，纪录片《柬埔寨的微笑》是中国媒体朋友献给柬埔寨民众的一份礼物。该纪录片将镜头对准柬埔寨普通民众，展现柬埔寨人民生活的发展变化，向中国和世界介绍了当今的柬埔寨。柬中两国在新闻传播领域的交流合作由来已久，柬埔寨媒体一直和中国媒体保持着良好的往来互动，期待未来两国新闻领域更多的交流与合作。

据王文天介绍，纪录片《柬埔寨的微笑》用镜头记录柬埔寨普通民众的生活，分别从“基建”“经济”“文化”三个领域讲述中柬互利合作以及背后真实生动的故事，记录了“一带一路”倡议同柬埔寨“四角战略”高效对接下，柬埔寨在基建、农业、文化等领域取得的发展成就以及柬埔寨民众对美好生活的向往。“该纪录片真实感人，画面精美，不仅将向两国观众展现中柬友好合作取得的丰硕成果，而且也是柬埔寨人民努力建设国家并取得巨大成就的缩影。”王文天说。

柬中关系发展学会会长谢莫尼勒在现场表示，纪录片《柬埔寨的微笑》展现了柬中合作给柬埔寨民众带来的实实在在的益处。当前，中国正以中国式现代化快速推进发展，中国式现代化的经验值得柬埔寨学习，柬中务实合作将在今年继续走深走实。

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(责编：燕勐、常红)

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