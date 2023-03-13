“中国将为世界带来更多惊喜”(海外关注)

草木蔓发，春山可望。在全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全国两会意义非凡。通过这场春天的盛会，世界看到一个欣欣向荣的中国。

“含金量”十足的经济数据，凸显出中国的活力；切实可行的发展目标，体现了中国的实力；拥抱世界的开放姿态，展示着中国的魅力。热切关注中国发展的国际社会和华侨华人表示：“中国在新征程上蹄疾步稳，将为世界带来更多惊喜。”

“中国经济迎来美好春天”

作为全球第二大经济体，中国未来发展前景备受世界瞩目。确定经济增长目标，擘画高质量发展蓝图，今年全国两会展现出强劲的奋进之势。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈朱表示，2023年中国GDP增长预期目标为5%左右，中国将成为全球经济复苏的推动力量。

埃及外交事务委员会委员赫尔米认为，中国高质量发展不仅给中国经济社会发展带来积极影响，也将为保障全球产业链供应链稳定、促进全球贸易发展、拉动世界经济增长发挥重要作用。

“两会期间，习近平总书记指出，‘始终把民营企业和民营企业家当作自己人’，并强调‘高质量发展对民营经济发展提出了更高要求’。相信两会之后，中国各领域都将迸发更加强劲的发展动力，中国经济迎来美好春天。”美国洛杉矶华文作家协会荣誉会长卢威说。

博茨瓦纳中国友好协会执行会长南庚戌说：“非洲国家很重视农业发展和粮食安全。近年来，我所在的企业与中国相关机构合作，将中国的节水抗旱农作物和种植技术引进非洲，还引进无人机、轻型飞机、拖拉机等现代农业机械，在非洲本土进行生产组装，并开展相关培训，为提升当地农业机械化及技术水平作出贡献。随着中国农业科技创新取得显著进展，中非农业合作前景将更加广阔。”

“中国扩大开放的决心有目共睹”

透过两会这个窗口，国际社会和华侨华人看到中国对外开放带来的发展空间。

“当前，全球经济复苏面临许多风险。中国经济走势如何？开放政策怎样？透过今年全国两会，大家能够找到积极信号。”欧洲华侨华人青年联合总会会长、捷克青田同乡会会长周灵建表示，“中国扩大开放的决心有目共睹，相信更多企业会将目光投向中国，寻求新发展。”

中国持续扩大市场准入、优化营商环境，进一步增强对全球企业家和投资者的吸引力。“不断优化营商环境，持续推进高水平对外开放，将引来更多外资企业在华投资建厂，中国将在扩大开放中与各国实现共同发展。”法国席勒研究所研究员、国际问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼说。

“今年是共建‘一带一路’倡议提出10周年。我相信，伴随高质量共建‘一带一路’不断推进，会有越来越多优质合作项目带来发展实效、民生实惠，为世界繁荣带来新机遇。”澳大利亚悉尼中国和平统一促进会会长王然说。

“为解决全球性问题提供中国方案”

展望未来，国际社会和华侨华人普遍期待中国为世界注入更多稳定性和正能量。

“通过中国两会，我们感受到中国向上向好的发展势头。”厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚表示，两会务实的政策举措将对中国和世界产生广泛而深刻的影响。“发展壮大的中国将继续为解决全球性问题提供方案，为促进世界和平与发展作出贡献。”

“中国始终致力于为全人类创造一个更公平、更繁荣的世界。拉美等地区的发展中国家期待全球安全倡议和全球发展倡议给世界带来积极影响。”哥伦比亚埃斯特尔纳多大学研究员孔天威说，中国智慧、中国方案不仅停留在理论层面，更落实到具体行动中。他预计，参与共建“一带一路”的拉美国家数量将进一步上升。

谈及如何更好地将自身发展与中国发展紧密结合，华侨华人信心满怀、干劲十足。

“目前，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟、坚韧，旅俄侨胞大有可为。”俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长刘军介绍，今年他将参与筹建中俄联合电影学院，并协助莫斯科工业与艺术大学落地海南，助力中俄在教育、电影等领域的合作交流。

老挝广西同乡会创会会长、东盟科技公司（老挝）董事长邓良慧表示，数字经济、绿色经济是中国与东盟深化合作的重要领域。他正全力投入筹建北部湾海洋科创国际合作技术转移中心，与多所中国知名高校和科研机构联手，开展面向东盟的技术转移合作。

西班牙侨商总会会长金浩说：“海外华侨华人在共建‘一带一路’中既能帮助中国企业‘出海’，也能将更多优质海外资源引入中国。”他认为，中国实行更加积极主动的开放战略，持续成为全球投资兴业的热土，必将释放更多推促全球共同发展的澎湃动能。