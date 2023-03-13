外企观两会 |“中国机遇”更加明朗 在华发展更有信心

中新网3月12日电 (中新财经 宫宏宇 吴家驹)全国两会是世界观察中国的窗口，也是倾听中国声音的机会。

“更大力度吸引和利用外资、扩大市场准入、落实好外资企业国民待遇、稳步扩大制度型开放”……2023年中国政府工作报告释放了利好外资的信号，不少外企高管亦表示，看到了中国发展传递给全球的信心，“中国机遇”正在变得更加明朗。

中国经济增长目标给外企吃下“定心丸”

中国经济稳定发展是外企在华投资信心的基石。2023年，中国提出了国内生产总值增长5%左右的预期目标。

“总体来看，我认为中国设定的5%左右的GDP增长目标是非常慎重和实际的。”罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞向中新财经表示，中长期来看，特别是在全球经济持续放缓的宏观形势下，中国5%左右的GDP增速目标仍高于全球很多市场，中国的经济恢复可为跨国企业平衡全球业务发展提供支撑。

戴璞提到，“随着中国政府出台更多支持性的政策，以及中国经济强韧的基本面，我们相信中国市场将逐渐恢复，并保持对外资较强的吸引力。”

沃尔沃集团全球高级副总裁、沃尔沃(中国)投资有限公司总裁马军对中新财经表示，从“内需驱动”的角度看，当前，中国经济正在快速恢复，中国政府也正不断出台各项措施，从供需两端共同推动释放消费潜力。这将有助于快速提升经济活跃度，持续改善经济结构，并促进经济运行整体好转。

泰佩思琦亚太区总裁、蔻驰中国区总裁兼首席执行官杨葆焱也提到，我们深刻感受到，随着各项提振经济、促进消费政策的出台，中国经济正在快速复苏，消费信心和活力不断提升。中国商务部将今年定为“消费提振年”，这对企业而言更像是“定心丸”。

中国扩大开放信号明确，让外企在华发展“更有信心”

“在过去几年中，疫情给许多企业的经济活动带来了一定困难，因此也引发了对中国在全球市场中定位的讨论以及对新增投资决策的影响。”戴璞表示。

在全国两会召开之前，中国如何进一步对外开放？外资相关政策会有哪些？诸多话题已为国际社会格外关注。

“更大力度吸引和利用外资。扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度。落实好外资企业国民待遇。积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)等高标准经贸协议，主动对照相关规则、规制、管理、标准，稳步扩大制度型开放。继续发挥进出口对经济的支撑作用。”中国政府工作报告如是明确。

“从吸引外资的角度看，中国政府工作报告阐明了中国将采取更加积极和务实的态度，推动标志性项目落地，稳步扩大制度型开放。沃尔沃集团期待并相信，中国不断提升与国际标准和法规的兼容水平，持续提高的政策稳定性和透明度，更高质量、更深层次的对外开放，将进一步增强外资企业在华发展的信心。”马军说。

领英全球副总裁、领英中国总裁陆坚亦对中新财经表示，中国不断推进更高水平制度型开放，将为以领英等更多外资企业提供更友好、更包容的环境，为中国全球化企业的发展和增长带来更全面的支持，包括更广的全球视野共享、更优的全球资源协调，以及更多的全球机会连接。

绿色转型、数字经济……让外企看到“新机遇”

除了与外资直接相关的政策，绿色转型、数字经济等与全国两会相关的话题、关键词也让外企看到了未来在华发展的广阔机遇。

中国政府工作报告在今年工作重点中明确，推动发展方式绿色转型。完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

“沃尔沃集团的可持续战略，与当下中国推动绿色发展的需求高度吻合。”马军表示，沃尔沃未来将继续扩大在中国的投资，持续为中国市场带来更安全、高效和可持续的物流和基础设施解决方案，助力中国经济复苏增长，加快交通绿色转型。

百威集团全球首席执行官邓明潇接受媒体采访时表示，百威集团积极响应中国绿色发展理念，推出相关可持续发展措施，在中国建立了其全球第一家“碳中和”酿酒工厂。他说：“我们将朝着可持续发展目标持续努力。”

而在陆坚看来，数字人才是数字经济发展的“第一资源”、影响数字经济的关键因素。作为跨国互联网企业，领英将进一步融合中国本土化需求，通过掌握拥有特定技能的人才分布，有针对性地帮助企业拓展人才库，寻找并招聘优质人才。(完)