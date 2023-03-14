新华社北京3月14日电 一个国际科研小组最近宣布，他们绘制出了蚕豆的基因组图谱，可望用于培育营养价值更高、产量更稳定的蚕豆品种。

这项工程由德国莱布尼茨植物遗传和作物植物研究所、丹麦奥胡斯大学等多家机构的研究人员联合完成，相关论文已发表在英国《自然》杂志上。

蚕豆基因组非常庞大，包含约130亿个碱基对，是人类基因组规模的4倍多，而且一些主要的重复序列非常长，给图谱绘制增加了难度。研究人员以德国栽培品种Hedin/2为基础，结合其他几个品种的数据，绘制出了第一份高分辨率的蚕豆基因组图谱。他们还对影响蚕豆某些性状的基因进行了分析，例如影响种子大小的基因。

蚕豆是人类最早驯化的农作物之一，适应多种气候，固氮能力强，种子蛋白质含量高，对经济和生态有重要意义。但由于缺乏可与之杂交的野生亲缘植物，培育新品种比较困难。

研究人员说，新绘制出的基因组图谱可提供一个“基因育种平台”，帮助实现一些长期以来的育种目标，包括保持稳定高产、优化各种氨基酸含量比例使其更适合人体需求、去除一些不利营养吸收的物质等。

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