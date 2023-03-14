人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际科研小组绘制出蚕豆基因组图谱

2023年03月14日16:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月14日电 一个国际科研小组最近宣布，他们绘制出了蚕豆的基因组图谱，可望用于培育营养价值更高、产量更稳定的蚕豆品种。

　　这项工程由德国莱布尼茨植物遗传和作物植物研究所、丹麦奥胡斯大学等多家机构的研究人员联合完成，相关论文已发表在英国《自然》杂志上。

　　蚕豆基因组非常庞大，包含约130亿个碱基对，是人类基因组规模的4倍多，而且一些主要的重复序列非常长，给图谱绘制增加了难度。研究人员以德国栽培品种Hedin/2为基础，结合其他几个品种的数据，绘制出了第一份高分辨率的蚕豆基因组图谱。他们还对影响蚕豆某些性状的基因进行了分析，例如影响种子大小的基因。

　　蚕豆是人类最早驯化的农作物之一，适应多种气候，固氮能力强，种子蛋白质含量高，对经济和生态有重要意义。但由于缺乏可与之杂交的野生亲缘植物，培育新品种比较困难。

　　研究人员说，新绘制出的基因组图谱可提供一个“基因育种平台”，帮助实现一些长期以来的育种目标，包括保持稳定高产、优化各种氨基酸含量比例使其更适合人体需求、去除一些不利营养吸收的物质等。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部