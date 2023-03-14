新华社日内瓦3月13日电 在联合国人权理事会第52届会议期间，“可持续发展视角下的女性赋能”主题边会13日在日内瓦举行。来自中国人民大学、西南政法大学、重庆市亦格社会发展促进中心的专家学者围绕边会主题进行了研讨交流，联合国人权高专办官员、国际民主律师协会常驻联合国日内瓦代表等参加边会。

西南政法大学人权研究院教授赵树坤表示，妇女人权始终是重要的人权议题。基于性别的不平等、对女性的歧视与暴力、农村和贫困地区的女性发展等问题，都是系统性的社会难题。如何赋能女性，保障女性权利，使其能够平等获得各种发展机会并实现发展，需要广泛的沟通交流和经验分享。

重庆市亦格社会发展促进中心理事长张永和指出，“赋能”的核心含义是疏通相关权利主体在实现其自身权利道路上所面临的阻碍。关注妇女赋能是可持续发展的重要话题，是解决发展中国家贫困现象的重要环节，更是妇女发展的关键。

中国人权研究会理事、中国人民大学人权研究中心执行主任陆海娜表示，新冠疫情对女性工作权的负面影响远超男性，也在整体上加剧了性别不平等。需要通过教育、宣传等长期措施来推动家庭内部平等观念，鼓励家庭传统性别分工的改变，支持男性和女性共同承担家庭责任。只有这样，才能从根本上改变妇女在经济和就业方面的不利处境，实现平等工作权。

本次边会由重庆市亦格社会发展促进中心、西南政法大学人权研究院和中国人权研究会主办。

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