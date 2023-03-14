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沙特阿拉伯旅游局2023年首次中国路演活动在京举行

2023年03月14日13:25 | 来源：人民网-国际频道
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路演活动中的沙特阿拉伯传统文化表演。沙特阿拉伯旅游局供图

人民网北京3月14日电 （记者崔琦）3月13日上午，沙特阿拉伯旅游局2023年首次中国路演活动在京举行，超过100家中国企业、13家沙特旅游合作伙伴及媒体代表参加活动。本次路演活动中，沙特旅游局向与会嘉宾介绍了沙特的休闲旅游胜地，展现了沙特丰富的历史文化旅游资源，并与中国企业举行会谈，分享有关会展旅游产业最新趋势的见解。

近年来，沙特持续开发旅游景点和设施，丰富文化娱乐项目，大力开展宣传推介活动，逐渐形成颇具该国特色的旅游资源。据统计，2022年，有超过1800万国际游客访问沙特，旅游业为沙特经济快速增长作出重要贡献。

中国是沙特重要的客源市场。去年12月，沙特被列入中国公民组团出境旅游目的地国。中国是沙特开放电子签证的48个国家之一，乘坐沙特阿拉伯航空航班的中国游客在抵达沙特阿拉伯后，可获得96小时过境签证和一晚的免费酒店住宿服务。

“我们很高兴向中国游客展示沙特丰富的旅游资源，中国的合作伙伴给予了我们非常积极的回应。我们将打造特色旅游产品，吸引更多中国游客到沙特旅行。”沙特阿拉伯旅游局亚太区总裁戴翰森在致辞中表示。

据沙特旅游局介绍，沙特此前已计划到2030年实现每年游客总数达到 1 亿人次，跻身全球十大旅游目的地。未来，沙特将积极拓展中国旅游市场，希望中国成为沙特最大的三个客源市场之一。

(责编：燕勐、杨牧)

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