中新网3月13日电 据外媒报道，数千捷克人当地时间11日走上首都布拉格街头示威游行，抗议生活水平下降和物价上涨，以及捷克政府对乌克兰的持续军事援助。

据“今日俄罗斯”报道，数千示威者在布拉格街头挥舞着捷克国旗和标语牌，要求总理菲亚拉政府辞职。现任捷克政府因未能解决通胀上升带来的问题，而受到批评。示威者强烈抗议贫困问题，并要求停止向基辅提供武器。

集会组织者拉杰尔说，该国值得拥有一个“将捷克共和国公民的利益放在首位”的新政府。

集会上的其他发言人包括至少一名在职参议员和一名退休参议员，以及一名律师和一名电影导演等。

在结束抗议活动时，拉杰尔警告说，除非菲亚拉政府在4月10日之前下台，否则下个月还会有另一场示威活动，参与者将封锁政府大楼。

11日的示威活动结束后，一群抗议者还向国家博物馆进发，并高呼把乌克兰国旗从博物馆外立面上移除。据警方发言人称，数十人试图强行进入大楼，导致与警察发生冲突。当地媒体报道说，有18人被捕，两名警察受伤。

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