人民网华盛顿3月13日电 （记者李志伟）美国总统拜登3月13日就美国硅谷银行倒闭发表讲话。此前一天，美国联邦监管机构表示，将支持支付硅谷银行所有存款，以在全球股市恢复交易前的几个小时解决关键的不确定性问题。

拜登在当天讲话中将硅谷银行倒闭、签字银行关闭归咎于前总统特朗普2018年削弱银行监管规定。拜登表示，美国银行系统是“安全可靠的”。拜登称，他将要求国会和银行业监管机构"加强对银行的监管规定"，以降低类似硅谷银行倒闭事件再次发生的可能性。

12日，美国财政部、美联储和联邦储蓄保险公司宣布采取行动，为硅谷银行储户存款托底，所有储户13日起都将取得全部存款，包括存款额超过25万美元的客户。声明表示，“我们正在采取果断行动，通过加强公众对我们银行体系的信心来保护美国经济。”声明还称，“与硅谷银行破产有关的任何损失都不会将由纳税人承担。”声明还宣布纽约州签名银行也有类似的系统性风险，该银行当天被纽约州监管机构关闭。

美国财政部长珍妮特·耶伦12日说，美国硅谷银行破产关闭，其核心问题在于美国联邦储备委员会持续上调利率，而非技术企业问题。在硅谷银行破产背景下，美联储12日公布一项新的银行定期融资计划，准许银行、储蓄协会、信用合作社和其他符合条件的储蓄机构通过抵押美国国债、机构债务等合格资产来获取最长为期一年的贷款，以避免储蓄机构在面临压力时快速出售这些资产。按照美联储在相关声明中所述，美国财政部将从一项基金中划拨250亿美元资金支持上述融资计划。

加州金融保护和创新局10日以硅谷银行流动性和清偿能力不足为由宣布依法接管，并指派美国联邦储蓄保险公司清算管理。硅谷银行被关闭成为2008年9月以来美国最大的银行关闭事件，引发市场担忧。业界担心，恐慌情绪蔓延引发针对美国其他金融机构的挤兑风暴。

过去几天，服务于技术企业的美国多家银行，包括第一共和银行、太平洋西部银行股价均暴跌。雅虎新闻报道说，尽管美国监管机构在硅谷银行倒闭后采取措施提振市场对银行体系的信心，但第一共和银行股价13日开盘后创下67%的跌幅。因市场担心危机蔓延，地区银行受到重创。

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