新华社德黑兰3月13日电（记者高文成）伊朗总统莱希13日在德黑兰与到访的白俄罗斯总统卢卡申科共同会见记者时说，伊朗准备与友好国家白俄罗斯分享应对制裁的经验。

据伊朗总统网站消息，莱希在联合记者会上说，伊朗和白俄罗斯都反对单边主义，独立国家之间有效和建设性的沟通可以用来应对制裁，奠定国家进步的基础。

莱希在谈到伊白两国在工业、矿业、贸易、农业和道路等领域达成的重要协议时表示，希望这些协议的执行会加强双边关系并保障两国利益。此外，伊方决心在区域内和区域外组织框架内改善与白方的关系。

卢卡申科说，两国在国际和地区问题上的立场相似，都希望“建设一个公正的多极世界”。

卢卡申科当天还会见了伊朗最高领袖哈梅内伊。据哈梅内伊网站消息，哈梅内伊在会见中说，受到美国制裁的国家必须相互合作，结成统一战线，以摧毁制裁武器。

今年是伊朗与白俄罗斯建交30周年，此访是卢卡申科时隔17年后再次访问伊朗。两国在访问期间签署了全面合作路线图以及在商业、交通、农业和文化等多个领域的合作文件。

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