新华社北京3月13日电（记者成欣、王慧慧）在中方支持下，沙特阿拉伯和伊朗于3月6日至10日在北京举行对话。10日，沙伊两国达成北京协议，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，开展各领域合作。

多位中东问题专家在接受新华社记者采访时表示，促成沙伊两国握手言和、同意复交，充分彰显中国作为中东安全稳定的促进者、发展繁荣的合作者、团结自强的推动者角色，展现了中国的大国担当。

专家表示，此次沙伊在北京的对话取得重大成果，既是双方利益的共同需要，也离不开中国的积极推动。中国与中东国家广泛保持着友好关系，在处理中东热点问题和敏感议题上，有着独特优势。

中国现代国际关系研究院中东所所长牛新春指出，劝和促谈是中国在国际热点问题上秉持的一贯立场。与某些西方国家相比，中国与中东各国保持友好关系，不选边站队，不拉偏架，因此做调停方、斡旋方才有公信力。

“此次中国成功斡旋沙特与伊朗关系并非偶然。中国长期秉持公正、真诚立场，因此才能成为各方共同信赖的调解人。”上海外国语大学中东研究所教授丁隆说，中国得以促成沙伊同意复交，这其中既有宏大理念指引，又有具体行动配合。

中方提出并推动全球安全倡议落地见效，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。在中东问题上，中方欢迎并支持包括沙特、伊朗在内地区国家开展安全对话，自主搭建符合地区实际、兼顾各方利益的中东安全架构。

丁隆注意到，习近平主席去年12月成功访问沙特，伊朗总统莱希今年2月应习近平主席邀请访问中国，中国是两国可以信赖的朋友。2019年以来，中国已举办两届中东安全论坛，为促进中东安全稳定贡献中国智慧、凝聚广泛共识。“这些外交行动为中方成功促成沙伊和解铺平了道路。可以说，此次对话正是有力践行全球安全倡议的一次成功实践。”

专家指出，中国在中东地区没有任何私利，尊重中东国家主人翁地位，反对在中东搞地缘政治竞争，无意也不会去填补所谓“真空”或搞排他小圈子。中国始终认为中东的未来应当掌握在中东国家手中，始终支持中东人民独立自主探索发展道路，支持中东国家通过对话协商化解分歧，共同促进地区长治久安。

中国中东问题前特使，前驻沙特、埃及大使吴思科表示，中国和中东国家关系悠久，是好朋友、好伙伴。“沙伊两国在北京的对话能够取得重大成果，正是对中国真诚态度的认可和信任，也是对中国中东问题政策的认可和信任，凸显了中国在国际上的影响力。”

吴思科指出，沙伊双方迈出历史性一步，明确了改善关系的路线图和时间表，为双方后续合作打下坚实基础。这也为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立了典范，有利于地区国家摆脱外部干涉，把前途命运掌握在自己手里。

“中东是世界上安全形势最复杂的地区之一。沙伊两国的握手证明：无论问题多复杂，挑战多尖锐，只要本着相互尊重的精神进行平等对话，就一定能够找到彼此都能接受的解决办法。”丁隆说。

丁隆表示，沙伊北京对话开了一个好头。“相信中东各国也将进一步弘扬独立自主精神，加强团结协作，携手建设更加和平、稳定、繁荣的中东。相信中国也将继续根据各国愿望，为妥善处理当今世界的热点问题发挥建设性作用，展现大国担当。”

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