图为马来西亚东海岸铁路（马东铁）关丹隧道施工现场。

张纹综摄（新华社发）

马来西亚登嘉楼州龙运县泽利贾村村长卜拉欣最近多了一项爱好，没事总往村子附近一个工地跑。看着一座座桥墩长高一点，他离实现心愿就近一点。

“这些桥墩是为马来西亚东海岸铁路（马东铁）修建的。修好之后，火车可以直接开过龙运河。我们都盼着这一天早点来！”59岁的卜拉欣向笔者展示一张标有马东铁路线的示意图，眼神里掩饰不住喜悦。

“我们村离车站只有两公里，我最大的愿望是带着村民坐上火车去吉隆坡旅游。”卜拉欣说，通车后，从村子到吉隆坡的时间将大大减少，他可以经常去吉隆坡看在那里工作的孩子。

设计全长600多公里的马东铁被视为连通马来西亚东西海岸的“路上桥梁”，由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建，建成后有望带动马来西亚东海岸地区经济发展，并极大改善沿线地区互联互通水平。

中国交建马东铁项目副总经理叶笑阳介绍，截至今年2月，项目建设已完成超过40%，进入加速建设期，计划于2026年底实现A、B段完工，2027年底C段完工。叶笑阳说，通车后，从东海岸的吉兰丹州到西海岸的雪兰莪州时间将缩短至4小时，大大方便居民出行，提升物流效率。

马来西亚丝路之友俱乐部庆祝共建“一带一路”十周年系列活动首站日前在位于吉兰丹州首府哥打巴鲁的马东铁项目建设现场举行，当地媒体、非政府组织和居民受邀到施工一线，感受这个“一带一路”标志性项目。

中国驻马来西亚大使馆公使唐锐表示，吉兰丹是中马共建“一带一路”标志性项目马东铁的起点。中方企业在加紧项目建设的同时，也积极履行社会责任，为改善项目沿线老百姓生活作出贡献。

前来参加活动的赛米是附近巴当哈班村村长。他说，中资企业不仅快速推进项目建设，还帮村子修路、举办足球友谊赛等活动，中企员工和村民成了好朋友。

赛米表示，马东铁项目在建设期就推动了当地发展，很多本地青年在项目工作。村民期待马东铁早日通车，帮助农产品打开销路。

叶笑阳表示，项目公司为当地创造大量就业机会，雇用了4840名当地员工。公司通过中马铁路人才培养计划为当地培养铁路专业人才，还为3000多家本地合作企业带来商机。

吉兰丹可持续发展协会主席哈菲祖尔·尼扎姆·阿卜杜拉参观马东铁建设现场后说，希望马东铁项目让当地年轻人获得更多学习及工作机会，项目通车后将带动商业和物流发展，帮助本地商品和服务走向全国。

（据新华社电 记者毛鹏飞 汪艺 吴迪）

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