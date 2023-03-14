人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国秘书长呼吁为叙利亚寻找内战政治解决方案

2023年03月14日07:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社联合国电  （记者王建刚）3月11日，始于2011年的叙利亚危机将进入第十三个年头。联合国秘书长古特雷斯10日发表声明，呼吁国际社会采取一致行动，共同寻找叙利亚内战的政治解决方案。

　　古特雷斯表示，在过去12年中，叙利亚人民经历了无休止的冲突、系统性的暴行以及难以言表的人类悲痛。“我们现在必须采取一致行动，确保叙利亚全国停火，推动叙利亚人民合理愿望的实现，为难民安全和有尊严地自愿返回家园创造必要的条件。联合国重申对叙利亚的主权、独立、统一和领土完整以及区域稳定的坚定承诺。”

　　古特雷斯说，叙利亚及其邻国土耳其上月发生地震时，该国人道主义需求达到战争开始以来的最高水平。地震使本已遭受战争和流离失所苦难的民众雪上加霜，叙利亚西北地区的损失最为严重，已有400多万人依赖人道主义援助。

　　古特雷斯表示相信，只要叙利亚各方以及主要国际利益攸关方就安理会第2254号决议涵盖的主要问题采取“对等和可核查的步骤，就能够踏上通往可持续和平的道路”。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月14日 17 版）
(责编：袁勃、曹昆)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部