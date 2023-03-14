本报记者 李 强

一家参展商展示超市生鲜食品智能保鲜系统，该系统可以通过数字化控制喷淋保湿，最大程度保证食品新鲜。

本报记者 李 强摄

为期5天的杜塞尔多夫零售业展览会近日在德国落幕，来自全球50多个国家和地区的1850余家企业参展。其中，中国参展企业近200家，是仅次于德国的第二大参展国。作为全球规模最大、历史最悠久的零售行业设备和技术盛会之一，本届展会重点聚焦智慧零售这一行业新趋势。

在一家名为“走出去”的初创企业展台，参观者用手机扫描二维码，商店门会自动开启。顾客从货架取下商品后，无需任何扫码或付款流程就能直接出门。“我们的无人商店没有结账终端，摄像头和传感器会自动记录取走的商品，并从顾客关联账户扣款。”工作人员埃里克对记者表示。

在另一家名为“轻松购物者”的展位前，技术人员向记者展示了多功能智能购物车。扶手上安装了屏幕终端，顾客登录本人在线账户，就能看到提前收藏的商品，点击商品便可显示具体定位，指引顾客顺利找到货架。随车安装的扫码器，可为顾客直接自助结账。一台超市购物车，集纳了商品选购、路径导航、支付结算等多种功能。

即便是生鲜蔬果等未包装产品，数字技术也能提供更好的支付方式。家乐福专门推出一项技术，当水果被顾客从货架取下时，传感器就会将产品的价格识别码传输到附近电子秤，顾客只需在秤台显示屏上确认购买即可。这项创新获得了本届展会的最佳技术解决方案奖。

这些智慧零售案例能够成为现实，都离不开一种关键设备——电子价签。在中心展区6号厅，汉朔科技的展位前人头攒动。这家中企的电子价签出货量居全球前列，包括德国、法国、荷兰等国的超市都采用其数字化门店解决方案。汉朔欧洲大区总经理梁亚苑表示：“数字化门店解决方案可以助推客户实现可持续发展目标，促使门店提高效率、降低耗材和人工成本，同时为传统、大型零售商创造全新活力。”

根据行业研究机构德国EHI零售业研究所的技术趋势调查，56%的德国零售商表示已在使用电子价签，相关投资也在增加，尤其在食品零售领域，覆盖率已达94%。EHI零售业研究所董事会成员乌尔里希·斯潘表示，近年来零售业加快数字化进程，不仅实体商店配备越来越多的智能设备，多功能智能商店概念也在出现，这为顾客带来全新的购物体验。

（本报德国杜塞尔多夫电）

《 人民日报 》（ 2023年03月14日 17 版）

(责编：袁勃、曹昆)