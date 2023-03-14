本报记者 邹 松

近日，在津巴布韦首都哈拉雷举行的经济与商业展望研讨会上，世界银行高级经济学家斯特拉·伊利耶娃表示，津巴布韦经济持续向好并显示活力，预计2023年该国经济有望增长3.6%，略高于2022年3.4%的增长率。津巴布韦总统姆南加古瓦近日表示，津巴布韦经济在出口增长等因素拉动下显示出强劲发展动力，未来将继续保持增长势头。

相关数据表明，津巴布韦2022年出口总收入为74亿美元，同比增长16.5%；外汇总收入为116亿美元，达到历史最高水平。2022年津巴布韦的重要行业部门如矿业、烟草种植业、制造业等都实现了稳定增长，为经济企稳复苏发挥重要作用。

受益于矿业产量提高及全球关键矿石价格上涨，津巴布韦的矿业产值增长显著，贡献了去年出口总收入的75.8%。津巴布韦矿业部部长温斯顿·奇坦多表示，过去4年，仅采矿业就吸引60亿美元的投资，有利推动了矿业产出增加、出口收入提高，并创造了大量就业机会。政府为此设定了力争到2023年底矿业产值实现120亿美元的目标，使其成为该国经济增长的重要“催化剂”。

去年，津巴布韦黄金产量创下35.38吨的历史新高，比2021年增长了19.5%。此前，大型黄金生产商最多能将70%的出口收益以外汇形式留存。2022年，津巴布韦政府进一步出台激励措施，规定超过月平均产量的大型金矿商可以将上限升至80%。津巴布韦国有企业富达黄金精炼厂首席执行官彼得·马加拉蒙贝表示，这一激励措施取得明显成效，为该国黄金产业增长释放了动能。

目前，津巴布韦的支柱产业之一旅游业正迎来新的增长。据该国旅游局统计，去年前11个月，津巴布韦的国际游客数量已恢复到2019年同期的80%以上。2023年新年假期期间，著名旅游胜地维多利亚瀑布津巴布韦一侧周边已呈现出游客集中到来、酒店爆满的景象。

津巴布韦制造业2022年实现了15.5%的增长。农业出口额也从2021年的7.85亿美元增加到2022年的11.55亿美元。近年来，津巴布韦采取多种措施发展农业生产，该国的粮食及食品进口量连年下降，目前小麦已实现商业化种植，预计今年夏粮将再次实现自给自足。

分析同时认为，津巴布韦在经济增长过程中仍面临高通胀等问题。去年7月，津巴布韦央行通过发行金币来减少货币的市场流动性，在抑制通胀方面取得一定效果。目前已有约2.8万枚金币被售出，总收入约2750万美元，在减少货币流动性的同时也打击了黑市非法交易。姆南加古瓦强调，津巴布韦的银行机构目前状况良好，金融市场正在深入发展，金币作为一种新的、有效的市场操作工具，正在发挥重要作用。

近年来，许多中国企业投资于津巴布韦的基建、矿产、农业、通信等领域，积极助力津巴布韦经济复苏。姆南加古瓦表示，津巴布韦政府十分珍视中企到津投资的意愿，欢迎更多中国投资者到津投资兴业。他表示，希望投资者帮助津巴布韦提升制造业发展水平，创造更多工业附加值，为全球绿色能源发展贡献更多力量。

《 人民日报 》（ 2023年03月14日 17 版）

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