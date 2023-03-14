本报记者 孙广勇

当前，中泰铁路正在如火如荼建设之中。工程完工后，将与中老铁路实现贯通。与此同时，跨越马来西亚、泰国和老挝3国的货运列车“东盟特快列车”已经投入运行；马来西亚持续推进东海岸铁路建设，积极推动与泰国高铁连接；柬埔寨与老挝也在讨论修建高铁连接两国……东南亚国家稳步推进铁路建设和战略对接，地区互联互通水平持续提升。

中泰铁路一期工程全面推进

位于泰国东北部呵叻府的巴冲县在泰语中的意思是“山口”。巴冲县和呵叻府是泰国中部通往东北部20个府的门户，呵叻也是中泰铁路一期工程的终点。目前，中泰铁路一期工程已进入全面建设阶段，记者近日来到位于巴冲县的中泰铁路一期工程施工现场（见图，本报记者孙广勇摄）。

沿着旧铁轨并行的方向，一座座高架桥墩不断向前延伸，架桥机正在忙碌作业。为确保施工质量，中泰铁路项目部监理四组副组长威洛每周都会乘坐升降机，到几十米高的桥墩墩顶、墩身进行检查。威洛表示：“中方团队给泰国铁路建设带来了先进理念、现代技术，还有管理经验。修建铁路不仅能从交通领域更好连接泰中两国，还将实现理念沟通和民心相通。”

除呵叻外，在大城、北标等沿线各府，中泰铁路都在紧张施工中。位于大城府的中泰铁路项目4—3标段工程是规模最大的一个标段，目前已完成1912根桩基、106个承台和17个墩身的施工。在项目大型梁场上，不时传来机器轰鸣声，预制完成的节段梁摆放整齐，未来将架设在铁路高架桥上。“2019年7月，我们完成了中泰铁路项目一期土建工程的详细设计蓝图。目前正在进行的土建工程包括桥梁、路基、隧道、站房等。”中国铁路设计集团有限公司泰国分公司总经理马胜双说。

中泰铁路工程分为两期，一期工程连接曼谷和呵叻，二期工程将延伸至与老挝首都万象仅一河之隔的泰国东北部边贸重镇廊开，实现与中老铁路联通。位于曼谷的阿比瓦特中心车站将承担起中国—老挝—泰国高铁和泰国—马来西亚—新加坡高铁之间的换乘功能。泰国国家铁路局局长尼禄透露，截至今年1月中旬，中泰铁路一期工程总进度为16.72%，有望于2027年投运。二期工程预计2024年开工，力争于2028年投入使用。

地区铁路贯通计划加速推进

近期，泰国铁路和海关部门代表团访问老挝，双方讨论了合作事宜，中老泰铁路可能在未来3到5年内降低30%—50%的货物运输成本。最近一年来，泰国对接中老泰铁路的配套进程也实现大提速，包括升级国内交通网络和更新铁路硬件设施，提高东北部货物仓储、集散和检疫能力等。此外，泰国还希望发展南部高铁，连接中国、老挝、马来西亚和新加坡等国家，加强东盟地区运输能力和推动旅游业发展。

不久前，柬埔寨与老挝两国领导人举行会谈，讨论了老挝和柬埔寨之间连接高速铁路的可能性，以加强两国互联互通。《柬埔寨人新闻》报道称，双方在会谈中同意通过铁路将老挝占巴塞、阿速坡两省与柬埔寨柏威夏、拉塔纳基里两省连接起来。与此同时，柬埔寨公共工程和运输部部长孙占托表示，柬埔寨将兴建连接首都金边和柬泰最大边境城市波贝的高铁，全长382公里，设计时速为160至200公里。中方支持柬埔寨开展铁路规划、设计、可行性研究等前期工作并适时启动项目建设。

马来西亚也在积极推动与泰国高铁连接。当前，马来西亚已经完成吉隆坡至马泰边境城市巴东勿刹铁路电气化升级改造工程，还在与泰国就合艾—巴东勿刹、曼谷—合艾段铁路升级和隆曼高铁建设开展可行性研究。

中老泰铁路的贯通，将大幅提升次区域发展水平，中南半岛将全面进入高铁时代。尼禄表示：“这一高铁网络不仅将连接泰国部分地区，还将组成东盟的铁路网络。当高铁项目全部建成并连为一体时，将成为一个运送旅客和货物的巨大铁路运输网，把中国、马来西亚、新加坡、老挝和泰国连接起来。”

互联互通助力区域一体化

去年，跨越马来西亚、泰国和老挝3国的货运列车“东盟特快列车”投入运行，列车利用现有铁路，每周开行两趟从马来西亚出发，经泰国抵达老挝万象南郊的塔纳棱车站的货运班次，全程2206公里，用时72小时，单程运载容量可达80个标准集装箱。

马来西亚交通部表示，“东盟特快列车”是该国为改善及提升国家铁路建设而推行的计划之一，有助于马来西亚更快打通东南亚铁路市场。此外，马来西亚东海岸铁路项目竣工后将有效衔接中老泰铁路，带动马来西亚东海岸地区沿线发展，打通泛亚铁路中线，加速区域一体化。

泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西表示，通过铁路网络，东南亚国家加速互联互通，赢得更多市场机会。《东盟互联互通总体规划2025》与共建“一带一路”倡议深入对接，将加强互联互通，降低物流成本，促进人员流动，为沿线国家创造更多发展机会，推动区域一体化进程。

（本报曼谷3月13日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月14日 17 版）

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