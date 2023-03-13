新华社北京3月13日电 硅谷银行爆雷倒闭两天后，美国又一家银行12日被监管部门关闭。3天内，美国相继发生银行倒闭事件，迫使美联邦政府紧急出手，推出一系列措施，稳定人心，防止“多米诺效应”冲垮金融业乃至波及整个经济。

这是3月10日在美国加利福尼亚州圣克拉拉市硅谷银行总部外拍摄的银行标识。新华社发（李建国摄）

又一家！

美国纽约州金融服务局12日宣布，依据州银行法，接管“签名银行”，并指定美国联邦储蓄保险公司为这家银行的接收方。

纽约州金融服务局说这样做旨在保护储户，同时正关注市场动向，与其他州和联邦监管机构密切协同，确保受监管实体“健康”，“维护全球金融系统稳定”。

签名银行是商业银行，业务涉及不动产和数字资产。根据纽约州金融服务局数据，截至2022年12月31日，签名银行资产总额约1100亿美元，存款总额约885.9亿美元。

据路透社报道，截至2022年9月，签名银行所吸纳存款的将近四分之一来自加密货币客户。而且这家银行曾长期与美国前总统唐纳德·特朗普及其家族保持业务关系，为后者提供金融服务，但在2021年1月6日特朗普支持者冲击美国国会事件后宣布与特朗普断绝业务关系。

强心剂！

签名银行倒闭同一天，美国财政部、联邦储备委员会和联邦储蓄保险公司发表联合声明，宣布将向硅谷银行“全部储户”提供“完全保护”，后者从13日开始将能获得“他们所有的钱”。另外，签名银行的全部储户也将获得同类保护。联邦储蓄保险公司12日建立一家过渡性银行，签名银行的客户将自动成为过渡性银行的客户，从13日开始可以取款。

另一方面，银行股东和“某些无担保债权人”不会获得保护，且银行高层管理人员已经下台。

声明说，这一“果断行动”旨在“巩固民众对我们银行系统的信心以保护美国经济”，“确保美国银行系统继续发挥保护存款、向家庭和企业提供贷款的重要作用，从而推动经济强劲、可持续增长”。

美联储还单独发表声明，宣布将向“符合条件的”银行提供更多资金，以确保它们“有能力满足所有储户的要求”。美联储将创建一个融资项目，银行可用美国国债等有价证券或其他资产为抵押，获得贷款，从而让银行“在面临压力时无需迅速出售有价证券”以获得资金。同时，美国财政部将从一笔专项基金中抽调至多250亿美元，向美联储的这一融资项目提供支持。不过，美联储表示，预计最终无需动用财政部的资金。

美联储表示，正密切关注金融系统情况，“准备动用全部手段支持家庭和企业，将在相应时候采取更多措施”。

美国总统约瑟夫·拜登12日也表示，那些对当前“烂摊子”应该承担责任的人将被追责，政府方面将继续“强化对较大银行的监管，使我们不会再次陷入这种境地”。拜登计划13日发表讲话，主题是“如何保持银行业的韧性以维护我们历史性的经济复苏”。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。 新华社记者刘杰摄

松口气？

美联社评述道，在硅谷银行“历史性倒掉”后，美国政府采取这一系列“不同寻常的措施”，是2008年金融危机以后政府对银行业斥资最高的干预，以期“阻止一场可能发生的银行业危机”。

一些分析师认为，这些措施应该足以安抚金融市场。美国杰富瑞金融集团的经济师在一份分析报告中说：“对一些地区性银行而言，周一（13日）无疑充满压力，但今天的行动大大减少了（硅谷银行倒闭的影响）进一步蔓延的风险。”

多名专业人士接受路透社采访时也表达类似观点。盈透证券集团首席策略师史蒂夫·索斯尼克说，“就短期而言，这的确消除了压力”，但“要说警报已完全解除还为时过早”，对其他银行可能陷入困境的忧虑还没完全解除。

索斯尼克预测，这场风波后，美联储将进一步加息50个基点的可能性已“不复存在”。美国财政部长珍妮特·耶伦12日接受美国媒体采访时说，硅谷银行关闭的主因不是技术企业面临的经营问题，而是持续加息。

受波及的银行储户对美国政府的措施表示欢迎，但忧虑仍未消除。一家初创企业主乔恩·迫田告诉路透社，许多初创企业原本计划采取“紧急措施”，包括裁减更多雇员，政府的举措有助于恢复初创企业对银行的信心。

一家人工智能初创企业首席执行官多克托尔·居尔松已连续多日为怎么给60多名雇员发工资而犯愁。他说，政府出手干预，“让大家松了口气”。

他打算把资金转存至更大的银行，但不清楚究竟什么时候能把存在硅谷银行的钱全部取出。而且，“我不知道是不是有任何（存款）安全的地方。我仍然担心今后可能出事”。（惠晓霜）

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