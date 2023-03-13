新华社纽约3月12日电 综述：美国银行接连“爆雷” 美监管当局严防“传染”

新华社记者刘亚南

继美国硅谷银行关闭之后，美国财政部、美国联邦储备委员会和美国联邦储蓄保险公司12日发布联合声明宣布，总部位于纽约市的签名银行已被当地监管机构关闭。这是三天内美国监管机构宣布关闭的第二家银行。

签名银行是一家根据纽约州法规设立的全业务商业银行，主要服务私有企业及其高管。据了解，该银行与加密货币行业关系密切，从大约4年前开始接受加密货币相关存款。

声明表示，与硅谷银行的处理决定类似，签名银行关闭造成的损失将不会由纳税人承担。不过，股东和一些没有担保的债权人将无法得到保护，相关银行高级管理层已被解除职务。

美国硅谷银行10日被监管机构接管引发市场动荡，美国银行业爆发危机并产生外溢影响的种种猜测开始蔓延。美国监管部门介入以避免银行危机加深。

在12日发布的联合声明中，当局表示将采取行动，增强公众对银行体系的信心以保护美国经济。美财政部长耶伦批准相关措施以使联邦储蓄保险公司解决硅谷银行问题，保护储户利益。

此外，美联储还宣布将为符合条件的储蓄机构提供额外资金，以帮助其满足储户需求。

纽约州金融服务局表示，正与所有被监管实体保持密切联系、监控市场趋势，并与其他州和联邦监管机构密切合作，确保被监管实体健康运行，维护金融体系稳定。

耶伦12日接受媒体采访时表示，联邦政府希望确保一家银行存在的问题不会“传染”给其他银行。不过，她也表示，虽然在2008年国际金融危机中政府对具有系统重要性银行采取了救助措施，但此后实施的改革意味着政府将不会再次进行救助。

耶伦还表示，很多初创企业和风险投资企业在硅谷银行拥有存款，正受到硅谷银行关闭影响。这是美联储正在努力解决的问题。

美国加利福尼亚州金融保护和创新局10日宣布，已依法接管主要服务初创企业的区域性银行硅谷银行，并指派美国联邦储蓄保险公司为硅谷银行进行清算管理。这是2008年9月以来美国最大的银行关闭事件。

此前，总部位于美国加州圣地亚哥的加密货币借贷机构银门资本公司8日宣布，鉴于近期行业和监管动向，将逐步停止运营并自愿有序清算下属的银门银行。

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