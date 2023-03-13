人民网曼谷3月13日电 （记者孙广勇）3月8日至10日，应东帝汶卫生部邀请，第九批援东医疗队队员温连彬赴阿陶罗岛参加义诊活动，为岛上居民提供心脏疾病诊治服务。

阿陶罗岛交通极其不便，医疗资源匮乏，常年缺医少药，很多居民患有各种慢性疾病，但得不到及时治疗。为做好义诊服务，根据当地实际情况，中国医疗队准备了便携超声心动图机和动态心电图仪，抵达后即在岛上卫生院全身心投入工作。

当地居民获悉消息后，纷纷赶来就诊。岛上极其炎热，室内缺乏空调，但中国医疗队医生克服恶劣环境影响，有条不紊开展问诊、体检、康复指导等工作。

整个义诊活动中，中国医疗队医生共接诊近两百名患者，完成心电图、超声心动图、动态心电图等检查一百余例，并首次在岛上开展动态心电图和超声心动图检查，满足居民心脏疾病诊治需求。

义诊期间，东卫生部总司长和阿陶罗岛市长均到卫生院探望中国医疗队医生，听取义诊工作介绍，高度肯定并赞赏中国援东医疗队为支持和助力提高东医疗卫生水平所做的重大贡献。

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