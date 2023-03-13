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以色列研究人员利用基因手段使小鼠心脏“变年轻”

2023年03月13日16:29 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷3月12日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列魏茨曼科学研究所日前发表声明说，研究人员开发出一种基因手段，可以增强小鼠心肌细胞的分裂和再生能力，使其心脏“变年轻”，从而提高小鼠日后心脏抗击损伤的能力。

　　这项已发表在英国《自然·心血管研究》期刊上的研究称，研究人员激活了健康小鼠心肌细胞的ERBB2基因，然后再将这一基因关闭。日后，再与该基因未被激活的对照组小鼠做比较，观察这两类小鼠应对心脏损伤能力的差异。

　　实验结果显示，三个月大的健康小鼠ERBB2基因被激活后，小鼠的心肌功能暂时下降，但关闭之后心肌细胞的分裂和再生能力反而得到了加强。在与该基因未被激活的对照组小鼠比较实验中，研究人员发现，ERBB2基因曾被暂时激活的小鼠日后抗击心脏损伤的能力得到增强，心肌受损程度明显下降。

　　领衔这项研究的魏茨曼科学研究所教授埃勒达德·察霍尔在声明中说，通过这一实验，研究人员发现了心脏的“青春之源”，探索出了让心脏更年轻、更强壮的新方法。

　　尽管声明表示，从临床角度看，这一干预手段极端且激烈，目前还远不能适用于人类，但它重塑了人们对心脏再生能力的理解，并且为通过预防性手段减少心脏病危害带来了新的启发。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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