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美联储公布新融资计划应对硅谷银行破产事件

2023年03月13日16:28 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月12日电（记者许缘）美国联邦储备委员会12日公布一项新的银行定期融资计划，将为符合条件的储蓄机构提供贷款，以确保后者在硅谷银行破产背景下有能力满足储户需求。

　　美联储在一份声明中说，银行、储蓄协会、信用合作社和其他符合条件的储蓄机构可以通过抵押美国国债、机构债务和抵押贷款支持证券以及其他合格资产来获取最长为期一年的贷款，以避免储蓄机构在面临压力时快速出售上述资产。

　　根据声明，美国财政部还将从外汇稳定基金中划拨250亿美元资金支持上述融资计划。

　　当天，美国财政部、联邦储备委员会和联邦储蓄保险公司发布联合声明说，与硅谷银行破产事件相关的损失不会由纳税人承担。同时，因纽约州监管机构当天关闭签名银行造成的损失也不会由纳税人承担。从13日起，受影响的所有储户将可以支取其所有资金。

　　美国联邦储蓄保险公司当天在另一份声明中说，作为硅谷银行的接管方，该公司已成立圣克拉拉储蓄保险国民银行并将硅谷银行全部投保存款转移至该行。对于硅谷银行未投保储户，该公司将于13日开始的一周内向其提前派息。

　　美国加利福尼亚州金融保护和创新局10日宣布，已依法接管主要服务初创企业的区域性银行硅谷银行，并指派美国联邦储蓄保险公司为硅谷银行进行清算管理，原因是硅谷银行流动性和清偿能力不足。这是2008年9月以来美国最大的银行关闭事件。硅谷银行破产加剧市场对美国金融体系、尤其是科技初创企业在美联储激进加息背景下陷入动荡的担忧。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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