中国式现代化不走西方发达国家先污染后治理的老路，追求人与自然和谐共生，这是对中国负责，也是对世界负责

全球最大的碳排放权交易市场上线，可再生能源开发利用规模、新能源汽车产销量稳居世界第一，绿色越来越成为中国高质量发展的底色；300多种珍稀濒危野生动植物野外种群得到很好恢复，自然保护地已占陆域国土面积的18%，一幅人与自然和谐共生的美丽画卷在中华大地铺展……中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型。

尊重自然、顺应自然、保护自然，促进人与自然和谐共生，是中国式现代化的鲜明特点。中国式现代化坚持可持续发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为实现中华民族永续发展开辟了广阔前景。中国式现代化用实践证明了生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的关系，建设生态文明、推动绿色低碳循环发展，不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要，而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

如何实现人与自然和谐共生，是各国在追求现代化进程中的一道必答题。在200多年的现代化进程中，西方发达国家普遍走过一条先污染后治理的道路，在创造巨大物质财富的同时，也加速了对自然资源的攫取，带来严重的生态环境问题，人与自然的深层次矛盾日益显现。“一味追求经济增长而破坏环境、过度索取资源的方式，已经不适合当前的全球发展阶段。”阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，国际社会更需要树立起为自然减负、对子孙负责的现代化思路。

中国式现代化不走西方发达国家先污染后治理的老路，追求人与自然和谐共生，这是对中国负责，也是对世界负责。在生态环境保护上，中国坚持算大账、算长远账、算整体账、算综合账。党的十八大以来，中国把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，开展了一系列根本性、开创性、长远性的工作，美丽中国建设迈出重要步伐，推动中国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。经过不懈努力，中国式现代化的生态根基更加牢固，绿色底色不断厚植，人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感更加充实。“中国践行的生态文明理念，展现出一种积极的、立志于为所有人创造更美好世界的思考。”联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆认为，中国建设生态文明的诸多成功实践，为国际社会提供了具有借鉴意义的宝贵经验。

中国式现代化展现出立己达人的天下情怀。过去10年，中国是全球能耗强度降低最快的国家之一，超额完成到2020年碳排放强度下降40%至45%的目标，累计减少排放二氧化碳58亿吨，这是中国发展惠及世界的又一重要体现。如今，中国已建成全球规模最大的碳市场和清洁发电体系，正积极稳妥推进碳达峰碳中和。与此同时，中国大力推动建设绿色丝绸之路，援助实施绿色环保和应对气候变化项目；率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业……“中国将生态理念放在发展战略的核心位置，这种战略眼光使中国成为全球生态治理方面的引领者。”墨西哥工业发展和经济增长研究所所长何塞·路易斯·德拉克鲁斯表示。

人不负青山，青山定不负人。中国坚定不移走人与自然和谐共生的中国式现代化道路，建设人与自然和谐共生的美丽中国，必将为构建人与自然生命共同体贡献更多力量。

《 人民日报 》（ 2023年03月03日 04 版）

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(责编：牛镛、杨光宇)