中国式现代化是人类社会发展的一项创举，为全球提供了一种全新的现代化模式，为更多国家独立自主探索适合自己的现代化道路增添了信心

从党的二十大概括提出并深入阐述中国式现代化理论，到习近平总书记在一系列双多边场合深入阐释中国式现代化的丰富内涵和世界意义，再到日前习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上强调正确理解和大力推进中国式现代化，“中国式现代化”成为国际社会读懂中国的关键词。国际人士认为，中国式现代化是人类社会发展的一项创举，为全球提供了一种全新的现代化模式，为更多国家独立自主探索适合自己的现代化道路增添了信心。

近代以来，现代化是世界发展的历史潮流，实现现代化是各国人民的共同向往。中国式现代化是中国共产党领导全国各族人民在长期探索和实践中历经千辛万苦、付出巨大代价取得的重大成果，是强国建设、民族复兴的康庄大道。在新中国成立特别是改革开放以来长期探索和实践基础上，经过党的十八大以来在理论和实践上的创新突破，中国共产党成功推进和拓展了中国式现代化。中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，党的领导决定中国式现代化的根本性质。中国共产党领导中国人民成功走出中国式现代化道路，展现了引领时代的大担当、不负人民的大情怀、兼济天下的大格局。

一个国家走向现代化，既要遵循现代化一般规律，更要符合本国实际，具有本国特色。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的鲜明特色。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。党的二十大报告概括了中国式现代化5个方面的中国特色，深刻揭示了中国式现代化的科学内涵。中国式现代化更加清晰、更加科学、更加可感可行，在全球展现出强大吸引力。法国总统马克龙表示，中国式现代化发展模式令人钦佩。越来越多国际舆论认为，中国式现代化是对世界现代化理论的最新发展，将创造新的现代化历史。

中国用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，为中华民族伟大复兴开辟了广阔前景，这是中国式现代化具有强大吸引力的重要原因。特别是党的十八大以来，中国共产党和中国人民团结奋斗，完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标，赢得了彪炳中华民族发展史册的历史性胜利，对世界产生了深远影响。“在中国共产党领导下，中国实现数亿人脱贫，创造了人类减贫奇迹，这个成绩属于中国，也属于世界”“一个社会稳定和经济强劲的中国将是全世界共同的福祉”“世界上人口最多的国家对现代化道路的成功探索是对人类进步事业的巨大贡献”……越来越多国际舆论认为，中国式现代化取得的成就鼓舞人心，充分表明各国都可以有适合本国的现代化。

一个国家选择什么样的现代化道路，是由其历史传统、社会制度、发展条件、外部环境等诸多因素决定的。国情不同，现代化途径也会不同。中国式现代化，深深植根于中华优秀传统文化，体现科学社会主义的先进本质，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态。中国式现代化，打破了“现代化=西方化”的迷思，展现了现代化的另一幅图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。英国学者马丁·雅克认为，中国式现代化不仅为中国未来发展开启众多全新可能，也为世界发展提供了新理念、新思维。美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，中国式现代化蕴含着中国对实现现代化新路径的洞察力，向全人类特别是发展中国家提供了一种新的现代化模式。

“我们将以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，为动荡的世界提供更多稳定性和确定性。”一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)