人民网 崔译戈

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。如何助力“一带一路”沿线国家摆脱“先污染、后治理”怪圈，实现社会经济可持续发展？近年来，中国积极与各方建设更加紧密的绿色发展伙伴关系，中国智慧、中国技术、中国方案正不断转化为实实在在的行动和成果，推动“一带一路”沿线国家和地区人民共享绿色福祉，让绿色切实成为高质量共建“一带一路”的底色。

中国智慧助力各国践行绿色发展理念

“一带一路”不仅是经济繁荣之路，也是绿色发展之路。作为负责任大国，中国始终积极践行绿色发展理念，加强生态环境治理、生物多样性保护和应对气候变化等领域国际合作，尽己所能为全球可持续发展贡献力量。

授人以鱼，不如授人以渔。中国落实全球发展倡议，推动建立全球清洁能源合作伙伴关系，并与联合国环境规划署签署了《关于建设绿色“一带一路”的谅解备忘录》，同有关国家和国际组织签署了50多份生态环境保护合作文件，并与沿线28个国家发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议。中国政府通过实施“绿色丝路使者计划”，已为120多个共建“一带一路”国家培训3000人次绿色人才。

肯尼亚日星大学传播学院院长、教授莱维·奥邦尤在接受人民网记者专访时表示，发展并不意味着破坏环境，从一些东非国家的发展历程来看，如何处理好生态保护与减贫的关系是发展中国家面临的重大课题。他认为，加强中国与非洲国家交流互鉴、学习中国经验十分重要。

这是2019年12月13日拍摄的肯尼亚加里萨50兆瓦光伏发电站太阳能电池板。中企承建的东非最大光伏电站肯尼亚加里萨50兆瓦光伏发电站当日正式投入运营。新华社记者 谢晗 摄

中国技术支持全球共享绿色福祉

共建绿色丝绸之路不仅是中国深化国际气候合作、推动国际社会共同发展的客观需求，也是中国践行绿色低碳发展的应有之义。

践行绿色发展理念，离不开可再生能源技术支持。国务院新闻办公室发布的《新时代的中国绿色发展》白皮书显示，中国可再生能源产业发展迅速，风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模居世界第一，多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上，2021年节能环保产业产值超过8万亿元。

商务部研究院绿色经贸中心主任许英明在接受人民网记者专访时表示，中国与“一带一路”沿线国家高质量共建绿色丝绸之路，不仅有助于落实“共同但有区别的责任”原则，也能够通过加强绿色能源投资、环境技术援助和合作，大力推动中国清洁能源装备、技术和服务“走出去”，共同走绿色低碳发展之路。

这是2022年10月4日在泰国猜也蓬府拍摄的由中国金风科技提供的风力发电机。新华社记者 宋宇 摄

据工业和信息化部官网数据，2022年全年，中国光伏产品出口超过512亿美元，光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。去年中国出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。

许英明表示，未来共建绿色丝路应继续加强绿色技术合作力度，加强与国际组织的绿色技术交流与合作，推动发达国家切实加大向发展中国家提供资金、技术、能力支持，加快绿色产品技术创新，提升环保科技水平等。

中国方案推动沿线各国建设绿色基础设施

在共建“一带一路”框架下，中国在沿线国家和地区建设了一批绿色环保的基础设施项目，为高质量共建“一带一路”提供绿色解决方案。

蒙内铁路采用中国标准、中国技术、中国装备建造，是肯尼亚独立以来建设的首条铁路，穿越内罗毕国家公园、察沃国家公园等野生动植物保护区。

为保护野生动植物，蒙内铁路项目设计施工时采取了绕行红树林等多项保护措施，并在全线设置大型野生动物通道14个、桥梁79座；所有桥梁式动物通道净高均在6.5米以上，并在线路两侧设置了隔离栅栏，减小动物与列车相撞几率。项目设计施工方还在横跨内罗毕国家公园的特大桥安装声屏障，以降低列车通过时的噪音。

2022年7月28日，在肯尼亚察沃，一只斑马在行驶的列车附近吃草。新华社记者 董江辉摄

2017年正式通车以来，蒙内铁路在保护当地生态的同时，全面带动肯尼亚沿线地区经济社会的发展，已成为东非地区互联互通的“大动脉”。截至2022年12月31日，蒙内铁路全年发送旅客240.1万人，累计发送旅客922.5万人，平均上座率90%。美国有线电视新闻网把蒙内铁路项目列入“赴肯尼亚最值得体验的事之一”。

2022年7月27日，在肯尼亚蒙巴萨，一列货运列车行驶在蒙内铁路线上。新华社记者 董江辉摄

肯尼亚国际关系学者阿德希尔·卡文斯表示，蒙内铁路是“一带一路”倡议的重要成果，已成为区域互联互通的重要平台。卡文斯认为，蒙内铁路的设计建造践行绿色环保理念，这对于当前全球减少气候变化的努力非常重要，符合肯尼亚减少碳排放的目标。

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