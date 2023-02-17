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漫评美国制裁阻碍叙利亚抗震救灾：“危机中的危机”

陈籽
2023年02月17日08:57 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

当地时间2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震，造成土叙两国大量人员伤亡。世界卫生组织官员14日说，土耳其与叙利亚边境地震造成两国2600万人需要人道主义援助。

受多年战乱和美国制裁影响，叙利亚民生凋敝，地震更是为当地人道主义危机雪上加霜。地震发生后，美国仍拒绝解除对叙利亚的制裁，阻碍救济援助运抵。直至9日，美国才宣布临时取消部分制裁，此时已过了72小时黄金救援期。天灾加上“人祸”，叙利亚人民承受了极大代价，遭受着“危机中的危机”。

长期以来，美国为维护自身霸权，对叙利亚进行军事干预、实施单边封锁和制裁、抢掠资源，是叙利亚危机的始作俑者。在地震发生后，美西方甚至将政治化置于拯救生命之上，阻碍抗震救灾。叙利亚驻俄罗斯大使巴沙尔·贾法里近日一语道破美方的丑陋嘴脸：“试想一下，我们的救护车甚至都没有燃料来运送伤员，而美国却一直在偷窃我们的天然气和石油，并将其运送至第三国。”

(责编：崔越、常红)

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