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救援日记：24小时不停歇，在黑暗中与时间赛跑

扬州市蓝天救援队队长 张昀路
2023年02月11日13:36 | 来源：人民网-国际频道
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今天是我正式投入救援工作的第二天。听到蓝天救援队的队友们搜救出幸存人员，大家都很激动。这鼓舞了我们参与现场救援的所有人。

蓝天救援队在土耳其马拉蒂亚市灾区现场搜救。张昀路供图

经过与土耳其当地救援力量合力搜救一天后，江苏蓝天救援队根据现场实际情况和天气变化，调整细化了团队整体搜寻计划。我们考虑深入到其他救援队之前没有到过的一些地方。

蓝天救援队在土耳其马拉蒂亚市灾区现场搜救。张昀路供图

按照轮值工作计划，我们始终确保24小时不间断搜救。

现场搜救人员在火堆边取暖。张昀路供图

与日间救援相比，夜里开展救援的难点在于黑暗带来的视线障碍和天寒地冻下的保暖问题。夜间搜救时，会需要大量的电源供应保障照明。从倒塌的建筑物里，现场救援人员收集了一些废旧木材，燃起火堆，温暖了在深夜忙碌的每一个身影。

用于支撑救援空间的木材。张昀路供图

夜空下，我们只有一个想法：还要再加快进度搜救，再快，再快！

（人民网记者吴思萱采访整理文字，人民网刘动剪辑视频）

(责编：贾文婷、杨牧)

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