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救援日记：已救出7位幸存者，地中海不相信眼泪

中国公羊救援队创始人 何军
2023年02月12日11:10 | 来源：人民网-国际频道
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2月11日，土耳其当地时间9时许，公羊救援队接到来自伊斯肯德伦市的求救电话。电话反映，11日凌晨，在坍塌的废墟中听到有人发出声音，救援地点就在附近。所有队员集合！五分钟后出发！

公羊救援队接到求救电话。视频截图

具体救援地点位置。何军供图

大约半小时后，我们到达今天第一个作业点，失联者的弟弟在现场协助确认位置。废墟中，搜救犬Lucky发出找到搜救目标的信号。现场坍塌情况非常严重，作业难度极大，只能循序渐进。

搜救犬Lucky协助搜寻，找到搜救目标。视频截图

作业现场，公羊救援队负责总体救援计划制定、挖掘指导、搜索侦查。当地救援力量负责开挖和障碍移除。当地军队负责安保和现场控制。我们协调一致、步调统一，所有人都竭尽全力。

公羊救援队搜救专家现场指挥吊机作业。公羊救援队供图

公羊救援队副队长王斌现场指挥挖掘作业。公羊救援队供图

废墟正前方是美丽的地中海，然而，废墟之下还埋着很多人。

废墟的正前方可以看到美丽的地中海。视频截图

作业现场各类大型设备持续工作，环境十分嘈杂。我们发现了救援目标，但无法迅速确认被埋者是否还活着。

救援队在现场研究具体作业方案。视频截图

用磨光机把金属钢管锯断、用吊环吊住大梁、用吊机把已经坍塌的建筑楼板一层一层打开……公羊救援队副队长王斌到坍塌的楼顶打冲锋，破拆结构处。

王斌在坍塌的楼顶打冲锋。视频截图

使用音频探测器和声纳探测器探测生命迹象的时候，所有设备停止作业。这是几天来，我经历过的最沉默的环境，所有人静立原地，等待奇迹发生。

现场所有人静立原地，等待奇迹发生。公羊救援队供图

鸦雀无声比嘈杂的环境更难熬，每一分钟都无比漫长……

截至当地时间2月11日晚，公羊救援队在土耳其哈塔伊省4个城市，搜寻到被压埋人员17人（其中包含7位幸存者），间接协助土耳其当地救援力量定位有压埋人员线索的现场共14处（被压埋人数不详）。

地中海不相信眼泪，我们相信奇迹！

（人民网记者于洋采访整理文字，人民网苏缨翔剪辑视频）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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