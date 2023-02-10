美国必须正视自身问题，采取措施应对国内毒品泛滥问题，保护美国人民的生命权、健康权，不应误导公众，转移对本国毒品滥用治理不力的责任，更不应无理指责他国

当前，美国是全世界毒品问题最严重的国家。美国吸毒人数约占全球的12%，是其人口占全球比例的3倍；过去12个月，有1010万美国人至少吸食过一次鸦片，18岁以上的美国人中有多达4820万人至少吸食过一次大麻……一个个触目惊心的数据，反映出美国毒品泛滥的严酷现实。美国国内毒品问题愈演愈烈，已成为难以根治的“美国病”。

毒品泛滥对美国社会造成巨大损失。过量吸食毒品造成人口大量死亡，大大削减了美国社会劳动力基数，影响美国人口平均寿命。美国《科学》杂志2018年发表的报告显示，过去38年里美国吸毒过量死亡人数呈几何级数增长，几乎每年都增加9%，大约每8年翻一倍，2017年致死7.2万人，创下历史纪录。美国疾病控制与预防中心的数据显示，2020年4月至2021年4月，美国有超过10万人死于吸毒过量。毒品泛滥还导致美国家庭危机、暴力犯罪、儿童心理创伤等社会问题频发。曾任白宫国家禁毒政策办公室主任的迈克尔·博蒂切利表示，越来越多致命毒品进入市场，毒品和药物滥用问题越来越严重，毒品吸食过量的情况以及给社会带来的灾难令人心碎。

毒品泛滥反映了美国社会的深层问题，是经济利益、游说集团、社会文化多重因素共同作用的结果。美国利益集团为维护市场利润，投入大量资金兜售“阿片类药物无害”论，进而推动毒品合法化，鼓动药店大力推销毒品、医师滥开药用处方。“公开秘密”网站根据美国参议院公开数据分析，20多家大麻企业仅在2021年支出的游说资金就高达428万美元。在利益集团的游说下，美国众议院积极审议推动大麻合法化法案。美国一家大麻企业副总裁甚至表示：“我们不需要说服人们相信大麻，我们需要的是说服他们合法购买。”新冠疫情进一步激化了美国社会矛盾，枪支暴力、种族主义、社会不公、贫富悬殊等问题的压力传导到年轻人群体，导致年轻人对美国信心大幅下降，压力不断增大，更多人通过吸食毒品缓解压力。

毒品问题折射出美国社会治理的失败。美国政府受经济利益驱使纵容毒品滥用，甚至推动毒品合法化。美国大麻产业在疫情背景下依旧逆势增长。大麻销售数据平台BDSA显示，2020年美国合法大麻销售额达到创纪录的175亿美元，较2019年飙升46%。美媒报道称，最先将大麻合法化的加利福尼亚州仅两年的大麻税收就超10亿美元。美国作为全球芬太尼问题最为突出的国家，至今仍未正式整类列管芬太尼类物质。美国卫生与公众服务部前副部长高京柱犀利指出，当前美国毒品和药物滥用是最具破坏性的公共卫生灾难之一。这场危机是美政府多系统监管失败的反映，急需紧急、统一、全面的应对措施。美国智库曼哈顿政策研究所表示，在美政府发布的国家毒品管制战略中，几乎看不到政府在抗击这场最大公共卫生挑战之一时本应展现的重要作用，而是放任毒品和药物滥用愈演愈烈。

长期以来，美国政府在打击毒品问题上一再混淆是非、甩锅推责。这不仅是对美国民众的极不负责任，也破坏了国际禁毒合作。《纽约时报》专栏作家约安·格里洛撰文指出，美国把自身问题归咎他国并胁迫其采取措施是老套路了，纯粹是虚伪，如果美国自己不努力，别人无论做什么都无济于事。

毒品问题是美国根深蒂固的历史顽疾。美国必须正视自身问题，采取措施应对国内毒品泛滥问题，保护美国人民的生命权、健康权，不应误导公众，转移对本国毒品滥用治理不力的责任，更不应无理指责他国。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 15 版）

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