新华社北京2月10日电 中柬经贸投资旅游论坛10日在北京举行。国务院副总理胡春华与柬埔寨首相洪森共同出席论坛开幕式并致辞。

胡春华表示，在习近平主席同洪森首相的战略引领下，近年来中柬各领域务实合作取得新的积极进展，双边贸易创历史新高，投资合作发展迅猛，基础设施合作扎实推进，人文旅游合作稳步发展，区域合作持续深化，为两国人民带来了实实在在的福祉。

胡春华强调，2023年是中柬建交65周年，也是“中柬友好年”。中方愿同柬方一道，落实好两国领导人达成的共识，进一步加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，持续深化贸易投资合作，不断扩大人文旅游交流，深入推进多边和区域合作，推动中柬命运共同体建设取得更大发展。

洪森在致辞中表示，柬中在经贸、投资、旅游等领域合作紧密、潜力巨大。柬方期待进一步深化两国发展战略对接，加强经贸、基础设施、旅游等各领域合作，推动两国关系发展迈上新台阶。

中柬经贸投资旅游论坛由中国贸促会与柬埔寨商业部共同主办，两国政府与工商界代表约300人参加。

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 03 版）

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