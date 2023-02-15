新华社北京2月14日电 国务院总理李克强2月14日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的伊朗总统莱希。

李克强表示，中伊同为文明古国，人民之间的友好交往历史悠久。习近平主席将同你举行会谈，全面规划两国关系发展。中方高度重视发展中伊关系，愿同伊方坚持相互尊重、平等相待，推动中伊全面战略伙伴关系迈上新台阶，维护世界和平，促进共同发展，造福双方人民。

李克强指出，中方愿同伊方共同努力提升务实合作水平。落实好中伊全面合作计划，推进经贸等领域合作，相互扩大产品出口，推动实施互利互惠、有利于民生改善的项目。增加人员往来，夯实两国友好的民意基础。

莱希表示，伊中交往源远流长，两国关系十分友好。伊方致力于发展对华关系，愿在相互尊重、互利共赢基础上落实好两国全面合作计划，深化各领域合作，推动两国关系不断向前发展。伊方愿同中方加强在国际事务中的沟通协调，共同维护世界和平稳定。

王毅、何立峰等参加会见。

新华社北京2月14日电 全国人大常委会委员长栗战书14日在人民大会堂会见伊朗总统莱希。

栗战书表示，中伊都是文明古国，千百年来两国人民结下深厚友谊。近年来，在两国元首战略引领下，中伊关系更加健康稳定。中方愿同伊方共同努力，以两国元首达成的重要共识为指引，深化务实合作，增进人文交流，推动中伊全面战略伙伴关系在新时期取得更大发展，更好造福两国人民。双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持，共同维护不干涉内政原则等国际关系基本准则，维护发展中国家共同利益。两国立法机构要加强友好往来，为落实两国元首共识提供立法保障，加强治国理政经验交流。

莱希表示，伊中传统友谊源远流长。希充分挖掘双方各领域合作潜力，为伊中全面战略伙伴关系注入新活力。愿同中方共同维护国际公平正义。

武维华参加会见。

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