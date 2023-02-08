人民网记者 徐祥丽

全国国内旅游出游3.08亿人次、电影票房突破67亿元、揽投快递包裹量超7亿件……刚刚过去的春节期间，中华大地上展现出浓浓的烟火气和巨大流动性。春节消费也成为外界窥见中国经济韧性与活力的一扇窗口。

2月3日，国际货币基金组织（IMF）官网发表文章称，随着流动性和经济活动的上升，2023年中国经济增长将带动全球经济提振。文章指出，经济增长不仅对中国，对全世界都将是利好消息，因为“中国的经济每增长1%，其他国家的经济就增长大约0.3%”。文章预测，今年中国经济对全球增长贡献将达到1/4。此前，IMF在更新的《世界经济展望报告》中将中国2023年经济增长预期大幅上调至5.2%。

根据中国国家统计局公布的数据，2023年1月，中国制造业采购经理指数（PMI）从上年12月的47.0升至50.1。1月31日路透社发表文章指出，中国经济活动重振，国内订单和消费拉动生产上涨。同时，由于农历新年消费的助推，中国非制造业活动的反弹比经济学家预测的要更“坚决”，该指标从上年12月的41.6跃升至54.4。知名咨询机构仲量联行的经济学家庞溟在一份报告中写道：“PMI数据表明，人们对生产、经营和市场状况的信心有了大幅提高。”

外界认为，中国经济景气水平的回升将为全球经济平稳发展做出贡献。国际知名证券投资技术分析师戴若·顾比(Daryl Guppy) 2月5日在《南华早报》网站发表文章指出，全球化没有“死去”，以中国和数字经济为驱动的新的全球化正在兴起。文章指出，中国全面回归全球市场将对冲长期搅扰西方经济体的通胀压力。

《日本经济新闻》2月4日发表报道指出，中国相关政策优化带来的对旅游业和贸易重启的预期，正在拉升许多亚洲国家货币的价值，这同时也减轻了美国货币政策带来的压力。

1月30日，泰铢迎来去年3月以来最强劲的增值，对美元汇率上升到1美元兑32泰铢；新加坡元也升至1美元兑1.3新加坡元，到达2018年1月以来的最高点；韩元对美元汇率一度达到1美元兑1215韩元，这是去年4月以来最高水平。日经新闻指出，亚洲货币升值重要原因为中国游客的回归。日本第一生命经济研究所经济学家西滨彻（Toru Nishihama）说，“亚洲是从中国经济重新开放中受益最多的地区。”

更强劲的货币走势正在让资本回流到亚洲债券市场。资金流向监测和研究机构EPFR数据表明，1月份，2.64亿美元流入日本以外的亚洲债券基金，遏制了自去年2月以来连续11个月的资金外流趋势。在股票市场，1月份明晟(MSCI)中国指数上涨达到12%，超过了MSCI世界指数的6%增长。

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