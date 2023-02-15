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蒙内铁路促进肯尼亚GDP增长2%

2023年02月15日08:36 | 来源：人民网-国际频道
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乘客们正在排队上车。人民网记者 黄培昭摄
乘客们正在排队上车。人民网记者 黄培昭摄

人民网内罗毕2月15日电 （记者黄培昭）东起肯尼亚东部港口蒙巴萨，西至首都内罗毕，正线全长472公里的蒙内铁路，曾获评ENR“全球最佳铁路项目奖”，被外媒评价为“世界最值得体验的13条铁路旅行线路之一”，美国有线电视新闻网（CNN）更是把这条铁路列入“赴肯尼亚最值得体验的事之一”。

每天早上8点整，沐浴着冉冉升起的朝阳，第一趟列车分别从蒙巴萨和内罗毕对开。记者在采访中了解到，截至2022年12月31日，蒙内铁路全年发送旅客240.1万人，累计发送旅客922.5万人，平均上座率90%，单日旅客最高发送量突破10000人，准点率达99.9%。截至2022年12月31日，铁路全年发送集装箱48.1万TEU，货运发送量626.5万吨，累计发送集装箱205.3万TEU，累计发送货物2348.6万吨。

更难能可贵的是，蒙内铁路的成功运营，不仅缩短了内罗毕和蒙巴萨两城之间的时空距离，将旅行时间由原来的10个小时缩短至不足5小时，改变了肯尼亚民众的出行方式和出行体验，而且全面带动了肯尼亚沿线地区经济社会的发展，促进肯尼亚GDP增长至少2%，推进了该国大型基础设施建设同当地产业发展的良性互促。

随着列车缓缓停靠在姆蒂托安代车站，加拿大游客威廉夫妇走出车厢，来到了出站口。他们要去慕名已久的西察沃国家公园观光，“由于这个公园地处内罗毕至蒙巴萨的半路上，没有飞机可以到达，而乘坐汽车，由于路窄车多，加之公路上只有两条破旧的单向车道可以行驶，堵车是家常便饭，时间上没有一点保障，因此，乘坐火车是最好的选择。”下车前，威廉的妻子安妮向记者介绍说。

蒙内铁路是肯尼亚独立以来最大的单体基础设施，是中国“三网一化”和“一带一路”倡议在非洲的早期收获项目之一，是肯尼亚实现2030年国家发展愿景的“旗舰工程”，也是集设计、施工监理、融资、装备采购和运营管理为一体的“中国标准”全产业链项目，采用中国铁路Ⅰ级单线标准，由中国交建旗下海外平台公司中国路桥以EPC总承包模式承建，2014年12月12日正式开工，2017年5月31日正式开通旅客列车，2018年1月1日正式开通货运列车。

肯尼亚现任总统威廉·鲁托评价说：“蒙内铁路这个伟大的设施将使客货运输更方便、更安全、更经济，最重要的是旅途将令人心旷神怡。”肯尼亚前总统乌胡鲁·肯雅塔也强调说：“我很高兴看到蒙内运输服务优质，它加强了人们在两城之间的出行。”乌干达总统穆塞韦尼在乘坐蒙内铁路列车后表示，蒙内铁路开启了肯尼亚、乌干达和东非区域国家之间关系的一个新时代。原非盟主席姆温查考察蒙内铁路后说：“蒙内铁路运营取得了优异的成绩，无事故、无延误。”

新冠疫情肆虐期间，蒙内铁路依然24小时不间断运输，发挥了特殊时期运输大动脉的作用，得到当地媒体的大量正面报道，赢得了“东非抗疫生命线”的美誉。

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(责编：崔越、常红)

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