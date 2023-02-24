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遮掩不住的美国贫富分化冷酷现实（钟声）

2023年02月24日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国是贫富分化最为严重的西方国家，在富者愈富、穷者愈穷的困局中越陷越深。无法解决贫富分化问题的美式民主，无疑是虚伪的

　　

　　美国是贫富分化最为严重的西方国家，在富者愈富、穷者愈穷的困局中越陷越深。美国人口普查局最新数据显示，2021年美国基尼系数达0.494，再创新高。贫富分化已成为美国社会痼疾，是美国民主人权的严重污点。

　　20世纪70年代以来，美国收入不平等和财富悬殊程度日益加深。美联储的数据显示，2021年美国最富有的1%的人口财富总和达45.9万亿美元，这一数字超过了底层90%美国人的财富总和。彭博社指出，财富越来越往“金字塔”顶端集中，这是美国贫富差距继续扩大的最新信号。与此同时，美国仍有3700万人生活在贫困线以下。据美国皮尤研究中心最新发布的调查结果，1/4的美国家长表示，在过去的一年中，他们有时无法负担家人所需的食物或无法支付房租、抵押贷款。诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨犀利指出，美国已经成为一个满是穷人的富国，一个巨大的鸿沟正横亘在上层阶级与其他阶级之间。

　　新冠疫情发生以来，美国贫富分化问题进一步恶化。由于货币超发和大规模财政支出助推股价和房价猛涨，美国最富裕阶层迅速扩大了自己的财富。美联储关于家庭财富的报告显示，截至2021年第四季度，美国最富有的1%的人口财富总和在疫情期间增加超过12万亿美元，增长1/3以上。与此同时，疫情引发的经济衰退导致大量美国人失业，低收入者经济状况进一步恶化。美国《大西洋月刊》报道说，美国低收入人群感染新冠病毒后，通常会延迟去看医生，因为他们根本没有钱。更讽刺的是，疫情期间，越是需要救助的特困人群，越是难以触及美国各项福利措施。联合国人权专家指出，美国应对新冠疫情的政策辜负了穷人。

　　贫富分化加剧美国社会不公。在美国，高等教育资源总是不成比例地向富人倾斜，低收入人群失去平等受教育的机会。一项统计显示，在38所美国精英大学中，来自收入水平前1%美国家庭的学生数量多于来自收入水平处于后60%美国家庭的学生数量。美国住房和城市发展部报告显示，2020年全美有超过58万人无家可归，其中22.6万人露宿街头、住在汽车或废弃建筑物中。《美国医学会杂志》的一篇研究报告指出，受新冠疫情影响，美国加州最贫穷阶层和最富裕阶层的平均预期寿命差距扩大到15.51岁。种族矛盾加深、城市骚乱频发、暴力犯罪严重……美国社会乱象丛生，都与贫富差距扩大密切相关。

　　贫富分化痼疾难除，与美国的政治制度和美国政府代表的资本利益密切相关。“在美国政界，有两样东西很重要，第一是金钱，第二我就不记得了。”100多年前，美国联邦参议员汉纳这样形容美国政治。在金钱政治的影响下，美国政府的权力更倾向于为拥有资本的少数富人服务，而不是为大多数选民的利益服务。美国智库尼斯卡宁中心的研究显示，美国国会议员对富人的反应速度要远快于对穷人的反应速度。穷人代表的缺失已扩散至美国政治的各个层面。新加坡学者马凯硕指出：“美国是一个富豪统治国家，而不是一个民主国家。民主代表的是民有、民治、民享的政府，富豪统治则意味着，政府是被那1%的富豪有、富豪治、富豪享。”

　　作为头号资本主义国家，美国光鲜的面纱遮掩不住贫富分化的冷酷现实。无法解决贫富分化问题的美式民主，无疑是虚伪的。美国应倾听底层民众的呼声，正视国内贫富差距加剧的严峻现实并解决问题。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月24日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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