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美国霸权霸道霸凌行径严重危害世界（钟声）

2023年02月21日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　得道多助，失道寡助。美国恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重，引发国际社会越来越强烈的批评和反对

　　

　　作为世界头号强国，美国长期打着民主、自由、人权、维护“基于规则的国际秩序”的幌子，干着谋求霸权、维护霸权、滥用霸权的勾当。固守冷战思维，大搞集团政治，挑动对立对抗，强推单边制裁，粗暴干涉别国内政，大搞颠覆渗透，动辄发动战争……美国在政治军事、经济金融、科技文化等领域的斑斑劣迹，严重危害世界和平稳定和各国民生福祉。

　　近期，遭受强烈地震影响的叙利亚人民因美国制裁无法得到及时有效救援，再次让世界看清了美式霸权的冷酷本质。为了维护霸权，美国经常按照美国的价值观和政治制度塑造其他国家。借“推广民主”之名在拉美推行“新门罗主义”，在欧亚煽动“颜色革命”，在西亚北非策动“阿拉伯之春”……美国干涉他国内政带来混乱和灾难的例子比比皆是。近年来，美国公然炮制“民主对抗威权”虚假叙事，拼凑所谓“价值观联盟”，大搞封闭排他的小圈子，这些霸权行径制造地区分裂、煽动对抗、破坏和平。

　　美国军费长期居高不下，经常滥用武力，凸显其穷兵黩武的军事霸权本性。美国目前在海外有约800个军事基地，在159个国家驻扎了17.3万人的军队。塔夫茨大学的研究报告显示，1776年至2019年，美国在全球进行了近400次军事干预。以反恐之名发动的战争和军事行动造成超过90万人死亡，在全球制造了3700万难民，使1000多万阿富汗人流离失所，让利比亚内乱不断……美国军事霸权酿成诸多人道主义灾难。

　　利用经济霸权进行巧取豪夺，这是美国的惯用伎俩。借助美元的主要国际储备货币地位向全世界收取“铸币税”，美国可以凭借一张成本仅约17美分的百元美钞，让其他国家实实在在地向美国提供价值相当于100美元的商品和服务。新冠疫情发生后，美国向全球市场注入数万亿美元，给其他国家特别是新兴经济体造成巨大损失。美国操纵国际经济金融组织，在援助他国时施加附带条款，使受援国经济政策符合美国战略，为美国资本渗透和投机减少阻碍。美国还用经济胁迫手段打压对手，大搞单边制裁和“长臂管辖”。截至目前，美国已对世界上近40个国家实施过经济制裁，全球近一半人口受到影响。美国经济金融霸权已彻底沦为地缘政治武器。

　　美国还经常利用科技霸权搞垄断打压、技术封锁，企图遏阻其他国家科技和经济发展。借知识产权保护之名搞知识产权垄断；泛化国家安全概念，将科技问题政治化、武器化、意识形态化，动用国家力量打压和制裁他国企业；给高科技打上民主、人权的标签，为对他国实施技术封锁寻找借口；大搞网络攻击和监听窃密……美国骨子里信奉的是霸权霸道霸凌，早已将公平竞争、合作共赢抛诸脑后。正如《芯片陷阱》一书作者、法国企业家拉叙斯所指出的，美国标榜的“自由市场”“充分竞争”等价值观只会让人感到他们非常虚伪。

　　美国外交学者威廉·布鲁姆曾将“意识形态”称为美国统治世界野心的主要驱动力。无论是“嵌入配售”美国价值观和生活方式，打造出以美式文化为主导的文化和舆论空间，还是扶植进行意识形态渗透的电台、电视网，依靠美国主导的西方媒体煽动全球舆论，美国的文化霸权黑手一直伸得很长。近年来，美国更是将虚假信息作为攻击他国的工具，形成了“黑金、黑论、黑嘴”舆论产业链条。

　　得道多助，失道寡助。美国恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重，引发国际社会越来越强烈的批评和反对。美国应深刻检视自己的所作所为，放弃傲慢与偏见，摒弃霸权霸道霸凌。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月21日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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