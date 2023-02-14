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救援日记：收队！专业化跨国救援，我们做到了

中国公羊救援队创始人 何军
2023年02月14日13:30 | 来源：人民网-国际频道
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当地时间2月13日18时（北京时间2月13日23时），公羊救援队队长何军接受人民网记者语音采访。

2月13日，土耳其灾害与应急管理署已全面部署大型挖掘设备，进入地震灾区作业。根据目前形势，公羊救援队救援协调指挥中心研判，我们已完成既定救援任务，可以撤离。

2月11日，公羊救援队队员结束作业任务后，在救援现场合影。公羊救援队供图

公羊会向我驻外使馆和国家应急管理部报告，经批复同意后，向前线队伍下达指令：当地时间13日下午人员、装备全部撤离土耳其哈塔伊省，15日凌晨全员回国。

回想6天前，抵达伊斯坦布尔机场时，所有人都向我们行注目礼，急切盼望我们能赶紧奔赴灾区，甚至愿意让出航班，让我们先出发。

我们都希望出现更多生命的奇迹。但地震救援没有那么简单，它靠的是科学，需要尊重事实、理性严谨的态度和队员们的配合。在作业现场，往往需要大量搜索，对整个建筑结构、环境安全作出评估，再进行破拆。

我这辈子都会记得，2月9日在贝伦镇救出的那张孩子的惊恐的脸庞……

当时，经过3个多小时的探测和破拆作业，我们确认被救援目标还活着。耳边至今不时回响王斌副队长激动的声音：“我们在这里找到人了，找到人了！”这是一家五口。妈妈最后被抬出来时，虽然已经说不出话，但她拼命朝救援人员竖起大拇指。人群中掌声雷动，大家都是如此急切地希望有生命能够获救。

被救出的女性向救援人员竖起大拇指。公羊救援队供图

截至当地时间2月12日晚，公羊救援队在土耳其哈塔伊省4个城市，累计搜寻坍塌建筑物178幢，累计直接或协同搜救幸存者9人、罹难者15人，共计24人。

世界需要互帮互爱。这次驰援土耳其，让我认识了这个陌生的国家。一起工作时，当地人民的谦逊有礼、严谨细致，深深感染了我。施予援助的时候也要尊重别人、理解别人。尊重当地风俗、遵循专业的救援理念、科学实施救援方案，我们也给当地救援力量和民众留下了深刻印象。

职业化、专业化的救援，我想，公羊救援队做到了。

公羊救援队奔赴救援现场。公羊救援队供图

中国人如今在世界的影响力很大。先做好自己，才能去帮助、影响别人。公羊救援队训练有素、作风硬朗，已17次参加跨国救援。希望能通过我们的专业素养，让更多人看到中国国际人道主义救援的能量。相信通过积年累月地做好每一件事，中国人一定会让全世界刮目相看！

2月8日，公羊救援队队员在伊斯肯德伦前方营区合影。公羊救援队供图

（人民网记者于洋采访整理文字，人民网苏缨翔剪辑视频）

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(责编：刘叶婷、杨牧)

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